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Интерфакс
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Coca-Cola начинает новый бизнес в России - продажу зернового и молотого кофе, сообщает в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей американской компании. Coca-Cola планирует продавать в РФ кофе под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Народные новости

Coca-Cola запустит в России кофейный бренд

Народные новости03:18
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
АБН

Coca-Cola будет продавать в России кофе

АБН02:26
Sostav.ru

Coca-Cola начнёт продавать кофе в России

Sostav.ru00:25
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32

«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

По данным издания, ведомство представило в среду на заседании правительства поправки в федеральные законы, которые позволяют со следующего года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода.
«Ъ»: Минтруд предложил изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
РИА Новости21:27
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Правительство может переложить стоимость приборов на население

В Минэнерго сообщили, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы», расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены, продления срока по установке счетчиков для потребителей, которые до 1 июля не сделали этого сами.
Коммерсантъ17:54
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Все регионы России получили пробные партии вакцины «Спутник V»

«Все регионы получили первые пробные партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
RT на русском03:18
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
1K

Disney перенесла премьеру фильма «Черная вдова» на 2021 год

Первоначально премьера картины о Черной вдове должна была выйти 1 мая 2020 года, но неблагоприятная обстановка в мире, связанная с пандемией коронавируса, вынудила студию перенести выход ленты на 6 ноября.
Экономика сегодня03:35
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Западвчера в 10:04
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РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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