Coca-Cola запустит новый бизнес в России
Coca-Cola начинает новый бизнес в России - продажу зернового и молотого кофе, сообщает в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей американской компании. Coca-Cola планирует продавать в РФ кофе под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Coca-Cola подаст кофе в розницу
Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
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