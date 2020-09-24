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Интерфакс
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Coca-Cola начинает новый бизнес в России - продажу зернового и молотого кофе, сообщает в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей американской компании. Coca-Cola планирует продавать в РФ кофе под брендом Costa Coffee.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Компания запускает в России новый сегмент бизнеса Крупный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola начинает новый бизнес в России — продажу зернового и молотого кофе.
Коммерсантъвчера в 15:32
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Компания Coca-Cola решила запустить новый бизнес в России

БИЗНЕС Online02:28
Piter.tv

Coca-Cola намерена продавать в России молотый и зерновой кофе

Piter.tv03:45
Интерфакс

Coca-Cola запустит новый бизнес в России

Интерфакс03:24
Народные новости

Coca-Cola запустит в России кофейный бренд

Народные новости03:18
Компания

Coca-Cola откроет новый бизнес в России

Компания04:33
АБН

Coca-Cola будет продавать в России кофе

АБН02:26
Коммерсантъ

Coca-Cola подаст кофе в розницу

Коммерсантъвчера в 15:32

Почти половина россиян не может бесплатно пройти назначенное лечение

В России провели исследование, посвященное анализу проблем коммуникации пациентов с системой здравоохранения, и выяснили, что половина населения страны не может бесплатно пройти назначенное врачом лечение или получить выписанное лекарство (49% и 48% соответственно).
Почти половина россиян не может бесплатно пройти назначенное лечение
Ридус04:42

Минфин предложил ужесточить регулирование криптовалют в России

Старший юрист налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Дмитрий Кириллов подчеркнул, что в очередном пакете законопроектов законодатель модифицировал подход к регулированию цифровых финансовых активов.
РБК04:27

Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), которая покрывает страховку 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Об этом говорится в циркуляре организации, опубликованном на ее сайте.
ТК Звездавчера в 00:17
1,1K

Сенаторы США заподозрили сына Байдена в сделках с Еленой Батуриной

Американские сенаторы от Республиканской партии утверждают, что Хантер Байден, сын кандидата в президента США от демократов Джозефа Байдена, совершал «подозрительные сделки» с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
Известия23:05
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Россия пригрозила зеркальным ответом на высылку дипломатов из Болгарии

"С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", — говорится в сообщении посольства.
РЕН ТВ18:06
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ФРГ не может начать уголовное расследование произошедшего с Навальным

Немецкое газетное издание сообщает, что юстиция ФРГ не может начать собственное уголовное преследование по делу отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как преступление произошло на территории другого государства.
CT news22 сентября в 03:42
1,3K

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина и Макрона

СМИ не имеют доступа к точным данным о содержании разговора Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 09:07
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РБК: частные клиники и аптеки остались без популярной вакцины

Одна из самых популярных линеек антигриппозных вакцин "Ультрикс" в ближайшее время будет недоступна в коммерческом медицинском секторе и аптеках, сообщил РБК со ссылкой на представителей крупных страховщиков и частных клиник.
РИА Новости03:11
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