Финансы

Profinance.ruProfinance.ruCommerzbank ожидает провал евро до $1.06

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Второй банк Германии прогнозирует курс EUR/USD на уровне 1.10 к концу 2020 года, а также ожидает, что он упадет до уровня около 1.06 к середине года, согласно примечанию клиентам, опубликованному в пятницу.
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Курсы доллара и евро стабилизировались

Экспресс газета20 февраля в 22:30

Commerzbank ожидает провал евро до $1.06

Profinance.ru21 февраля в 09:29
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