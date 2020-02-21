Финансы
Profinance.ruCommerzbank ожидает провал евро до $1.06
Второй банк Германии прогнозирует курс EUR/USD на уровне 1.10 к концу 2020 года, а также ожидает, что он упадет до уровня около 1.06 к середине года, согласно примечанию клиентам, опубликованному в пятницу.
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