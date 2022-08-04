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Commerzbank заявил о «непредвиденных» результатах отказа от российского газа для ФРГ

В немецком Commerzbank назвали "непредвиденными" последствия отказа от газа из России, сообщает газета Financial Times.
Газета.Ru
Отказ от российского газа может обернуться для Германии «непредвиденными» проблемами.
ФАН
В Commerzbank рассмотрели сценарий о резком сокращении поставок газа из России, вплоть до полного прекращения.
Газета.Ru
«По оценке Commerzbank, при таком сценарии экономическая активность в Германии сократится на 2,7% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году», — привело издание слова экспертов.
ФАН

Подробнее о событии

FT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от российского газа
Online47.ru21:24
FT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от российского газа
NVL19:17
FT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от газа из России
Газета.Ruвчера в 16:11
FT предупредила ФРГ о «непредвиденных» последствиях прекращения поставок газа из России
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