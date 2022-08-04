Экономика сегодняCommerzbank заявил о «непредвиденных» результатах отказа от российского газа для ФРГВ немецком Commerzbank назвали "непредвиденными" последствия отказа от газа из России, сообщает газета Financial Times.Газета.RuОтказ от российского газа может обернуться для Германии «непредвиденными» проблемами.ФАНВ Commerzbank рассмотрели сценарий о резком сокращении поставок газа из России, вплоть до полного прекращения.Газета.Ru«По оценке Commerzbank, при таком сценарии экономическая активность в Германии сократится на 2,7% в 2022 году и на 1,1% в 2023 году», — привело издание слова экспертов.ФАНЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняПолитика СегодняФАНПолитРоссияГазета.RuПодробнее о событииFT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от российского газаOnline47.ru21:24FT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от российского газаNVL19:17FT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от газа из РоссииГазета.Ruвчера в 16:11FT предупредила ФРГ о «непредвиденных» последствиях прекращения поставок газа из РоссииПолитика Сегодня17:57Commerzbank предупредил о неожиданных последствиях отказа Германии от российского газаФАН17:47FT: в немецком Commerzbank назвали «непредвиденными» последствия отказа от российского газаВ Татарстане17:22FT: немецкий Commerzbank назвал «непредвиденными» последствия отказа от российского газаПолитРоссия18:02Показать ещёОценить76Поделиться