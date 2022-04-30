Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшему развитию ситуации из-за подорожавших энергоносителей и остановки сертификации газопровода "Северный поток — 2", говорится в материале издания Compact.
"Северный поток — 2" был готов к эксплуатации в сентябре 2021 года, однако 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект, напомнил корреспондент издания Пол Клемм.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в пять и три миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.