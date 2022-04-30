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Compact: регион в Германии ждет полный коллапс из-за блокировки «Северного потока — 2»

Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшему развитию ситуации из-за подорожавших энергоносителей и остановки сертификации газопровода "Северный поток — 2", говорится в материале издания Compact.
РИА Новости
"Северный поток — 2" был готов к эксплуатации в сентябре 2021 года, однако 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект, напомнил корреспондент издания Пол Клемм.
РИА Новости
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с резким ростом цен на топливо после введения масштабных санкций против Москвы в ответ на спецоперацию российской армии на Украине.
РИА Новости
Некоторые страны Прибалтики прекратили экспортировать уголь.
ФАН

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