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Compact: регион в Германии ждет полный коллапс из-за блокировки «Северного потока — 2»

Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшему развитию ситуации из-за подорожавших энергоносителей и остановки сертификации газопровода "Северный поток — 2", говорится в материале издания Compact.
РИА Новости
Корреспондент Пол Клемм напомнил, что «СП-2» должен был ежегодно поставлять из России в Германию 55 млрд кубометров газа, одна канцлер Олаф Шольц «остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект».
Народные новости
"Сейчас деревни Померании готовятся к коллапсу", — написал автор.
РИА Новости
Отмечается, что существует риск повсеместного отключения электроснабжения, если Германия введет эмбарго на российский газ.
РИА Новости

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