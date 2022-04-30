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Compact: регион в Германии ждет полный коллапс из-за блокировки «Северного потока — 2»

Немецкая федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания готовится к худшему развитию ситуации из-за подорожавших энергоносителей и остановки сертификации газопровода "Северный поток — 2", говорится в материале издания Compact.
РИА Новости
Корреспондент Пол Клемм напомнил, что «СП-2» должен был ежегодно поставлять из России в Германию 55 млрд кубометров газа, одна канцлер Олаф Шольц «остановил сертификацию и тем самым похоронил многомиллиардный проект».
Народные новости
Рядом с Лубмином находится промышленный парк, который может опустеть, если в будущем не будет хватать энергии, рассказал предприниматель Михаэль Бертрам.
РИА Новости
"Сейчас деревни Померании готовятся к коллапсу", - пишет автор материала.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Compact: Мекленбург - Передняя Померания готовится к коллапсу из-за санкций против России
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Немецкая федеральная земля готовится к полному коллапсу без «Северного потока – 2»
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