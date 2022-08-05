Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
Новая микрожидкостная система, разработанная инженерами Johns Hopkins, может упростить сбор и тестирование резистентных к лекарствам ЦОК из образцов крови, известных как «жидкие биопсии», которые быстрее, менее инвазивны и безопаснее, чем традиционные биопсии тканей.
Венгрия и Польша проголосовали против плана Евросоюза по добровольному сокращению потребления газа на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Россия доставит международных экспертов и журналистов на место удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в поселке Еленовка на территории Донецкой народной республики (ДНР), сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью журналисту Джексону Хинклу.