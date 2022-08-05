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Compact: жителей ФРГ ждут неразрешимые финансовые трудности из-за роста цен на газ

Жителей Германии ждут неразрешимые финансовые трудности, пишет немецкий журнал Compact.
РИА Новости
Дело в том, что компания RheinEnergie хочет повысить цены на газ более чем на 100%.
РИА Новости
Сейчас газ отпускается по цене 7,87 евроцента за киловатт-час.
ПРАЙМ
Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт, в свою очередь, заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей.
РИА Новости

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Compact: из-за удвоения цен на газ немцам предстоит пережить неразрешимые финансовые трудности
ПРАЙМ19:40
Compact: жителей ФРГ ждут неразрешимые финансовые трудности из-за роста цен на газ
РИА Новости19:31
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