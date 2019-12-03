Экономика

REGNUMREGNUMContact и Western Union приостановили денежные переводы в Таджикистан

Жители Таджикистана, которые в настоящее время живут и трудятся в России, не смогут перевести деньги в Таджикистан с помощью системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко».
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
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