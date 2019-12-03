Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТаджикистан не намерен прекращать денежные переводы из России

Запуск в Таджикистане процессингового центра по переводу денежных средств не приведет к остановке денежных переводов из России, заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Нацбанка Таджикистана (НБТ).
Читать в источнике
Комментировать220
с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

Подробнее о событии

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

ТАСС01:43

Эксперт: мигранты пока не заметили отмены переводов в Таджикистан

РИА Новости03:36

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

РБКвчера в 16:00

Крупные платежные системы приостановили денежные переводы в Таджикистан

Эхо Москвы04:02

Нацбанк Таджикистана прокомментировал проблемы с переводами из России

Sputnik Таджикистан01:49

Международные системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

Фергана02:19

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Коммерсантъвчера в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:30, Ашберн
Происшествия

Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

REGNUM 02:57
Общество

ВЦИОМ: Около половины россиян считают свое питание правильным

Около половины жителей России считают, что питаются правильно.
Газета.Ru 04:16
Общество

ФСБ задержала террористов в Москве и Челябинске

Российская газета 05:21
Экономика

Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год

Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 03:49
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

ТАСС 01:06
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и стран Балтии

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими.
Политика Сегодня 02:59
Общество

ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Общество

В Кремле прокомментировали идею расширения полномочий губернаторов

РИА Новости 05:22
Происшествия

В Испании задержали подозреваемого в убийстве россиянки

ТАСС 04:05
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области школьника

РИА Новости вчера в 13:04
Политика

Песков: Россия не верит слухам о том, что Эрдоган приказал атаковать Су-24 в 2015 году

Москва исходит из того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отдавал приказ об ударе по российскому самолету Су-24 в 2015 году.
ТАСС 05:03
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

ФБР прислало Шумеру ответное письмо, в котором заявило: все разработанные в России мобильные приложения действительно могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
РИА Новости 05:10
Футбол

Футболист «Спартака» Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ

Российский полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров получил премию лучшего дебютанта года "Первый шаг" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ТАСС Спорт 05:06
Политика

Рада проголосовала за кадровое обновление ГБР Украины

Во вторник, 3 декабря, Верховная рада Украины 250 голосами приняла во втором чтении законопроект №2116 по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований.
ИА Новороссия 05:23
Гаджеты

Брат знаменитого наркобарона выпустил недорогой складной смартфон

Роберто Эскобар, брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил складной смартфон с гибким экраном.
Ридус 04:36
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Политика

Лавров сравнил дипотношения с Азербайджаном с фестивалем «Жара»

Глава российского МИД поблагодарил коллегу за тёплый приём Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил дипломатические отношения с азербайджанской стороной с фестивалем "Жара".
SM News 04:24
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Инфопортал Зеленограда вчера в 11:10
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт

Аргументы и Факты вчера в 10:30
Происшествия

В ДТП с перевернувшимся автобусом под Белгородом пострадали 5 человек

Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса, который перевернулся по дороге в Старый Оскол в Белгородской области.
Российская газета 03:54
Общество

Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
РИА Новости 02:14
Кино

Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы»

Студия Marvel опубликовала на официальном YouTube-канале первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

В Нижегородской области 10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе

Нижегородские следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в городе Перевозе.
ТАСС 05:17
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Здоровье

В Липецке ещё один доктор получил «Губернаторский миллион»

В Липецке ещё один врач получил «Губернаторский миллион».
МОЁ! Оnline Липецк 01:44
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия вчера в 08:36
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное