Экономика

ТАССТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

Подробнее о событии

Нацбанк Таджикистана ведет диалог с Центробанком по платежным системам

РИА Новости03:42

«Под носом проходит 2-3 млрд долларов»

Ферганавчера в 10:05

Таджикистан поднял цену переводам

Коммерсантъвчера в 14:42

Платежная система Contact работает в Таджикистане в штатном режиме

ТАССвчера в 09:05

Платежная система Contact возобновила переводы в Таджикистан

РБКвчера в 06:22

Нацбанк Таджикистана и ЦБ России держат на контроле работу платежных систем

Sputnik Таджикистан05:02

Крупные платежные системы приостановили денежные переводы в Таджикистан

Эхо Москвывчера в 04:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru вчера в 03:10
Футбол

Болельщики ЦСКА вступились за арестованных фанатов Спартака

Bethub.org 05:02
Происшествия

Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД

Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Газета.Ru 05:02
Политика

В Госдуме оценили новый отказ в визах США делегации из России

Ранее стало известно, что власти США не выдали визы делегации Федерального казначейства России и директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым.
РИА Новости 05:03
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК 02 декабря в 17:04
Политика

WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом

Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Российская газета 03:09
Общество

В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права

Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Известия 04:34
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на слова о предателе

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:10
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Car.ru 01:37
Политика

В Кремле прокомментировали рост оборонных расходов НАТО

Решение об увеличении оборонных расходов стран НАТО лишь подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, однако ни в какие гонки в этой сфере РФ ввязываться не будет.
ТАСС 04:52
Происшествия

К членам Либертарианской партии пришли с обысками из-за дела Светова

Правоохранители пришли с обысками к председателю Либертарианской партии (ЛПР) Сергею Бойко, заместителю секретаря московского руководящего комитета партии Игорю Ефремову, политику и видеоблогеру Михаилу Светову и его бывшей девушке Анастасии Стародубовской, следует из сообщений в Telegram-канале ЛПР.
Полит.ру 02:22
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

ФедералПресс 02:24
Общество

Эксперт: ИГ сменило Telegram на мессенджер Mail.ru Group TamTam

Бельгийский эксперт Питер Ван Остайен, исследующий террористические группировки, обратил внимание, что из-за массовой блокировки каналов боевиков в мессенджере Telegram запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила о том, что берет на себя ответственность за теракт в Лондоне сначала в своем канале в мессенджере TamTam, а уже потом в Telegram.
Znak.com вчера в 21:37
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
Армия и оружие

Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной

"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
ТАСС вчера в 19:44
Политика

Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7

В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.
РБК вчера в 19:31
Авто

«Автотор» в Калининграде выпустил пробную партию Audi Q7

Предприятие «Автотор» из Калининграда выпустило пробную партию автомобилей Audi Q7, заявил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов.
REGNUM 03:51
Авто

Tata Altroz полностью рассекретили

Появилась информация о серийной версии хетчбэка Tata Altroz.
Goroday.ru вчера в 10:20
Политика

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией

Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Коммерсантъ 04:23
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

РИА Новости 04:07
Космос

Обнаружено зарождение планетной системы

Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
МедиаПоток 02 декабря в 10:45
Наука

Ученые раскрыли секрет выживания при превращении Земли в ледяной шар

Учеными назван способ выжить при полном обледенении и превращении Земли в ледяной шар, об этом информирует Phys.org.
Ugpressa.ru вчера в 11:38
Общество

Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом

Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.
РЕН ТВ 04:55
Технологии

Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram

Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Ведомости 03:02
Происшествия

Не менее 10 человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе

Известия 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное