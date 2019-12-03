Экономика

ТАССТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

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Платежная система Contact возобновила переводы в Таджикистан

РБК06:22

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Известия вчера в 07:21
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В попытке избежать американские санкции компания KSE в лице Никитина и Черемухина обратилась к Виллоне и Капарини для получения турбины от GVA.
РБК 12:03
Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы

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Общество

В Испании возобновили уголовное дело против фонда Месси

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Торговая сделка США и Китая, подписание первой части которой ожидали в декабре, может быть отложена на год.
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Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста

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Общество

МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

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Широкое обсуждение о выходном 31 декабря началось после того, как губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес последний рабочий день года в администрации региона с 31 на 28 декабря.
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