Экономика
ТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъ01 декабря в 17:35
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Эксперт рассказала, чем может обернуться ситуация с переводами в Таджикистан
Sputnik Таджикистанвчера в 23:05
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