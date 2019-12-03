Экономика

ТАССТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

Подробнее о событии

Эксперт рассказала, чем может обернуться ситуация с переводами в Таджикистан

Sputnik Таджикистанвчера в 23:05

Таджикистан поднял цену переводам

Коммерсантъвчера в 14:42

Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан

РИА Новостивчера в 05:36

Платежная система Contact возобновила переводы в Таджикистан

РБКвчера в 06:22

«Под носом проходит 2-3 млрд долларов»

Ферганавчера в 10:05

Платежная система Contact работает в Таджикистане в штатном режиме

ТАССвчера в 09:05

Крупные платежные системы приостановили денежные переводы в Таджикистан

Эхо Москвывчера в 04:02
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Происшествия

В жилом доме в Белгороде взорвался газ

Российская газета вчера в 12:33
Общество

В Москве объявили «желтый» уровень опасности

В Москве объявлен "желтый" уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий - метеорологи прогнозируют гололед и метель, а также порывистый ветер.
Российская газета вчера в 07:35
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета вчера в 16:01
Политика

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости вчера в 04:28
Происшествия

В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина поссорился с женой и убил ее из охотничьего ружья, а затем начал стрелять в людей.
Вести.Ru 00:39
Происшествия

Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
ТАСС 02:01
Шоу-бизнес

Лолита и Ольга Бузова пришли в голых нарядах на премию «Золотой хит»

Вчера телеканал Music Box собрал звезд, чтобы вручить награды в различных номинациях.
StarHit.ru вчера в 17:00
Происшествия

В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:11
Религия

РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» покинули компанию

Пять топ-менеджеров торговой сети «Магнит» уволились из компании, сообщил «Ведомостям» источник и подтвердили в пресс-службе ретейлера.
РБК 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
Культуромания вчера в 10:17
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс.
Вести.Ru вчера в 13:00
Общество

Илон Маск предстал перед судом в США по делу о клевете

Глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед американским судом по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
iReactor вчера в 23:32
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Большегруз обрушил мост под Иркутском

Под тяжестью большегруза вечером 3 декабря обрушился мост, которые проложен через реку Макаровка в Иркутской области.
Газета.Ru 00:00
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru вчера в 14:58
Происшествия

На российском траулере в порту Норвегии произошел пожар

Коммерсантъ 01:55
Здоровье

Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак

Врач напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверяться, пo егo словам, нужнo за 10 лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.
Известия вчера в 19:30
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Лезги газет 02 декабря в 15:40
Авто

С 1 января для водителей России введут новые штрафы

Как пишет «Life.ru», с началом будущего года в нашей стране появятся новые штрафы для автомобилистов.
Тарантас Ньюс вчера в 03:29
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
РИА Новости вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Бодипозитивная певица опубликовала несколько снимков без одежды

Lenta.ru 02 декабря в 09:10
Экономика

Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов

Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.
Forbes вчера в 14:23
Игры

Состоялся релиз Halo: Reach для ПК

В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 14:06
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Известия вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених

Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.
ИнфоСМИ вчера в 12:03
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли донецкий аэропорт

Аргументы и Факты 02 декабря в 10:30
Хоккей

Кучеров забил победный гол в овертайме матча «Тампы» против «Нэшвилла»

Sportbox.RU вчера в 23:02
Как работают Яндекс.Новости?
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