Экономика

ТАССТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

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Крупные платежные системы приостановили денежные переводы в Таджикистан

Эхо Москвы04:02

Две крупные платежные системы остановили переводы в Таджикистан

РИА Новости05:36

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

ТАСС01:43

Международные системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

Фергана02:19

Платежная система Contact возобновила переводы в Таджикистан

РБК06:22

Нацбанк Таджикистана прокомментировал проблемы с переводами из России

Sputnik Таджикистан01:49

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Коммерсантъвчера в 16:21
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Футбол

Стал известен отрыв Месси от Ван Дейка в борьбе за «Золотой мяч»

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Газета.Ru 05:33
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
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Газета.Ru 03:51
Политика

Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
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Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb 01 декабря в 04:36
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Водитель рухнувшего с моста в Забайкалье автобуса погиб

Ранее стало известно, что утром в воскресенье автобус, следовавший из Читы в Сретенск, упал с моста через реку Куэнгу.
РИА Новости 01 декабря в 12:48
Общество

Украинскую писательницу возмутило, что ее дочь назвали россиянкой

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" из-за того, что школьный учитель назвал русских и украинцев одним народом.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика

В Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме

По словам Пескова, даже если Зеленский и поднимет этот вопрос на встрече Нормандской четвёрки, то Путин «безусловно даст ответы на все существующие вопросы», сообщает RT.
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Происшествия

Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 02:52
Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

RT на русском 05:12
Спорт

WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области

REGNUM 05:42
Армия и оружие

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
ТАСС 06:00
Политика

Премьер-министр Финляндии подал в отставку

Премьер-министр Финляндии, лидер Социал-демократической партии Антти Ринне во вторник подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено.
ТАСС 05:52
Технологии

Роскачество определило лучшие приложения для заказа такси

Роскачество провело исследование среди мобильных приложений для заказа такси. Каждый сервис оценивали по 48 критериям.
The GEEK 06:07
Политика

Трамп посулил Турции огромные проблемы из-за покупки российских С-400

Президент США Дональд Трамп считает, что намерение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 гарантировано принесет Анкаре «огромные проблемы».
Экономика сегодня 06:18
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
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Происшествия

СКР завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крушении SSJ100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево», сообщил ТАСС адвокат Павел Герасимов.
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Политика

В Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО

В Лондоне во вторник, 3 декабря, открывается юбилейный саммит НАТО, на котором будет отмечаться 70-летие с момента создания альянса.
ТК Звезда вчера в 23:41
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

Васильеву, устроившему ДТП на Малышева, теперь грозит до 15 лет тюрьмы

В статье говорится о случаях когда виновник смертельной аварии, повлекшей смерть двух и более лиц, находился в состоянии опьянения.
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Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Политика

В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям

"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
РИА Новости 05:10
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Монитор Philips 276C8 формата Quad HD оснащён портом USB Type-C

На российском рынке представлен монитор Philips 276C8, построенный на качественной матрице IPS размером 27 дюймов по диагонали.
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Космос

НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама»

Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.
РИА Новости вчера в 23:58
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