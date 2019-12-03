Экономика
ТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан
Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.Коммерсантъ01 декабря в 17:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:27, Ашберн
Политика
Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»
Российская газета 02:44
Политика
Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии
Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.
РИА Новости 02:37
Политика
Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму
Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Армия и оружие
НАТО без России
Сергей Строкань об эволюции отношений Москвы с Североатлантическим альянсом Лондонский саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса, станет для евроатлантического сообщества особым форумом.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Здоровье
Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса
Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.
Милосердие.ru вчера в 04:56
Политика
Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
Рамблер вчера в 05:44
Политика
Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
РБК 03:12
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
RuNews24.ru вчера в 10:03
Космос
Обнаружено зарождение планетной системы
Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
МедиаПоток вчера в 10:45
Политика
В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
REGNUM 00:24
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции
Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани.
Капитал страны вчера в 10:17
Политика
Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Происшествия
Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео
Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
РИА Новости вчера в 14:32
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Происшествия
Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев
Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
Известия 03:01
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из банков России
В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.
Профиль 30 ноября в 04:24
Общество
В России появится новое удостоверение личности
В Госдуме предложили заменить многочисленные бумажные документы россиян новым удостоверением личности в виде пластиковой карточки.
9111.ru 03:13
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Происшествия
В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке
Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:15
Здоровье
Алтайские эсеры ищут пути реанимации краевого здравоохранения
Алтайские справедливороссы собрали рабочую группу общественного контроля в рамках федерального партийного проекта "ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ МЕДИЦИНУ!"
vRubcovske.ru 01:04
Происшествия
В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Происшествия
В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына
Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати
Основатель лейбла Black Star игнорирует слухи, но Настя прокомментировала их, заверив, что в ее семье все хорошо, а о других женщинах не может быть и речи.
StarHit.ru 00:00
Космос
Ракету с «Прогресс МС-13» установили на стартовом столе Байконура
Ракету "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили во вторник в Роскосмосе.
РИА Новости 01:24
Армия и оружие
ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
ИА Новороссия 02:00
Армия и оружие
В Минобороны заявили о создании радиолокационного поля вокруг России
Вокруг Российской Федерации появится сплошное радиолокационное поле, при помощи которого военные будут отслеживать угрожающие России воздушные цели — крылатые ракеты, боевую авиацию противника, и так далее.
Planet Today вчера в 02:06