Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.

с чего всё началось

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.

Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Политика Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.

Политика Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.

Армия и оружие НАТО без России Сергей Строкань об эволюции отношений Москвы с Североатлантическим альянсом Лондонский саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса, станет для евроатлантического сообщества особым форумом.

Здоровье Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.

Политика Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.

Политика Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.

Космос Обнаружено зарождение планетной системы Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.

Политика В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.

Армия и оружие В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Происшествия Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.

Политика Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.

Происшествия Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.

Экономика Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».

Технологии Хакеры создали новый вирус для хищения денег из банков России В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.

Общество В России появится новое удостоверение личности В Госдуме предложили заменить многочисленные бумажные документы россиян новым удостоверением личности в виде пластиковой карточки.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.

Происшествия В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Здоровье Алтайские эсеры ищут пути реанимации краевого здравоохранения Алтайские справедливороссы собрали рабочую группу общественного контроля в рамках федерального партийного проекта "ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ МЕДИЦИНУ!"

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Происшествия В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати Основатель лейбла Black Star игнорирует слухи, но Настя прокомментировала их, заверив, что в ее семье все хорошо, а о других женщинах не может быть и речи.

Космос Ракету с «Прогресс МС-13» установили на стартовом столе Байконура Ракету "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили во вторник в Роскосмосе.