Экономика

ТАССТАССContact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Во вторник издание РБК сообщило, что переводы в Таджикистан приостановили Western Union, Contact и "Близко", тогда как Unistream, MoneyGram и "Золотая корона" продолжают проводить операции.
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с чего всё началось

Несогласованность действий регуляторов может остановить денежные переводы из России в Таджикистан

Нацбанк Таджикистана (НБТ) отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а без этого работать с 3 декабря будет нельзя. Никто из платежных систем, обеспечивающих 90% переводов из РФ в Таджикистан общим объемом около $2,5 млрд в год, подключение не завершил.
Коммерсантъ01 декабря в 17:35

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Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

ТАСС01:43

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

РИА Новости02:33

Western Union и Contact приостановили переводы в Таджикистан

РБКвчера в 16:00

Нацбанк Таджикистана прокомментировал проблемы с переводами из России

Sputnik Таджикистан01:49

Системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

Эхо Москвы00:30

Международные системы денежных переводов приостановили транзакции в Таджикистан

Фергана02:19

Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Коммерсантъвчера в 16:21
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Политика

Стали известны сроки закладки российских аналогов «Мистралей»

Российская газета 02:44
Политика

Эрдоган пригрозил бойкотировать планы НАТО по защите Польши и Балтии

Турция не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими, заявил Тайип Эрдоган.
РИА Новости 02:37
Политика

Венедиктов посоветовал Ройзману партию для выборов в Госдуму

Участие экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в выборах депутатов Госдумы в 2021 году было бы полезным для политической системы России.
URA.Ru вчера в 12:40
Армия и оружие

НАТО без России

Сергей Строкань об эволюции отношений Москвы с Североатлантическим альянсом Лондонский саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса, станет для евроатлантического сообщества особым форумом.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в «Шереметьево»

Ведомости 00:50
Здоровье

Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса

Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.
Милосердие.ru вчера в 04:56
Политика

Зеленский предложил устроить переговоры по Крыму с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь Киеву в переговорах с Россией по Крыму.
Рамблер вчера в 05:44
Политика

Бывший депутат Госдумы Шлегель подтвердил отстранение от работы в ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель сообщил РБК, что его отстранили от работы в компании Acronis в Германии.
РБК 03:12
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Космос

Обнаружено зарождение планетной системы

Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
МедиаПоток вчера в 10:45
Политика

В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
REGNUM 00:24
Армия и оружие

В Сирии подорвали бронеавтомобиль российской военной полиции

Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути следования отечественного бронеавтомобиля в сирийском городе Кобани.
Капитал страны вчера в 10:17
Политика

Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.
РБК вчера в 14:10
Происшествия

Последствия обрушения моста под Оренбургом попали на видео

Следователи показали последствия обрушения автомобильного моста под Оренбургом, в результате которого пострадали два человека.
РИА Новости вчера в 14:32
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Происшествия

Полиция задержала действовавшую в пяти регионах банду наркоторговцев

Полицейские задержали 14 человек, которые занимались производством и распространением наркотиков в российских регионах.
Известия 03:01
Экономика

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Коммерсантъ 03:00
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из банков России

В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.
Профиль 30 ноября в 04:24
Происшествия

Омскую школьницу, забившую отца молотком, признали невменяемой

ТАСС 02:27
Общество

В России появится новое удостоверение личности

В Госдуме предложили заменить многочисленные бумажные документы россиян новым удостоверением личности в виде пластиковой карточки.
9111.ru 03:13
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Происшествия

В Барнауле автомобиль въехал в людей на остановке

Сотрудники ГИБДД Барнаула проводят проверку по факту ДТП, после которого машина въехала в остановку, в результате чего пострадала девушка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:15
Здоровье

Алтайские эсеры ищут пути реанимации краевого здравоохранения

Алтайские справедливороссы собрали рабочую группу общественного контроля в рамках федерального партийного проекта "ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ МЕДИЦИНУ!"
vRubcovske.ru 01:04
Происшествия

В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
REGNUM 00:49
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова прокомментировала измену Тимати

Основатель лейбла Black Star игнорирует слухи, но Настя прокомментировала их, заверив, что в ее семье все хорошо, а о других женщинах не может быть и речи.
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СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян

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Космос

Ракету с «Прогресс МС-13» установили на стартовом столе Байконура

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем установили на стартовом столе космодрома Байконур, сообщили во вторник в Роскосмосе.
РИА Новости 01:24
Армия и оружие

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР

ИА Новороссия 02:00
Армия и оружие

В Минобороны заявили о создании радиолокационного поля вокруг России

Вокруг Российской Федерации появится сплошное радиолокационное поле, при помощи которого военные будут отслеживать угрожающие России воздушные цели — крылатые ракеты, боевую авиацию противника, и так далее.
Planet Today вчера в 02:06
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