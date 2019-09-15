Футбол

Нева СпортНева СпортЦорн: Кононов не подавал в отставку

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 14 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что главный тренер Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера команды.
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