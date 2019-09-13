Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн дал интервью, в котором ответил на вопрос о том, когда главный тренер красно-белых Олег Кононов с новым составом будет давать результат.

Цорн: «Надеюсь, что к декабрю будет виден стиль игры Кононова»

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