Футбол

ЧемпионатЧемпионатЦорн: «Спартак» хочет выиграть к своему столетию один-два трофея

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о перестройке в клубе, а также назвал цель команды к 2022 году, когда красно-белым исполнится 100 лет.
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Цорн: «Цель - сделать „Спартак“ более европейским, выиграть пару трофеев к столетию клуба»

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Томас Цорн: «На „Спартак“ всегда оказывается сильное давление»

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