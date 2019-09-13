Футбол
RT на русскомЦорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.
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Цорн — об обращении «Спартака» в прокуратору по оскорблению Луиза Адриану
Спорт-Экспрессвчера в 17:40
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