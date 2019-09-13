Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн объяснил, почему клуб обратился в прокуратуру с жалобой на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова.

Цорн объяснил, почему «Спартак» пожаловался в прокуратуру на Малосолова

Шоу-бизнес Собчак опубликовала фото со свадьбы Очевидно, сэкономить 37-летняя журналистка решила и на некоторых украшениях — 13 сентября Ксения Собчак запостила в инстаграме фото переплетенных рук, на которые надеты браслеты с инициалами ее самой и жениха, режиссера Константина Богомолова.

Экономика Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.

Технологии На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Политика Вышинский заявил о госпитализации Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, передает РИА Новости.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».

Политика Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Происшествия Летевший из Казани самолет приземлился в Крыму после сообщения о бомбе Пассажирский лайнер, вылетевший из Казани в Симферополь, совершил штатную посадку в крымском аэропорту после сообщения о якобы заложенной на борту бомбе.

Политика Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Происшествия Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего генерал-майора МВД Ивана Абакумова.

Наука Новый вид юрского морского крокодила нашли в ископаемых останках Ученые из Эдинбургского университета идентифицировали доисторического крокодила, останки которого были найдены еще 250 лет назад.

Технологии УЗГА стал новым разработчиком самолета на замену Ан-2 Новым разработчиком легкомоторного самолета для местных воздушных линий на замену Ан-2 стал Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), сообщают «РИА Новости»

Политика В Совфеде предложили Украине войти в состав России "В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.

Происшествия Карты Google помогли найти человека, пропавшего 22 года назад Пользователь Сети нашел на спутниковых картах Google машину, принадлежащую американцу по имени Уильям Молдт, пропавшему без вести почти 22 года назад.

Единоборства Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов встретились в Дагестане Президент Российской Федерации Владимир Путин, находящийся в Дагестане по случаю празднования 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в республику осенью 1999 года, после встреч с жителями и ополченцами в Ботлихском районе встретился с российским бойцом смешанного стиля (ММА), защитившим титул чемпиона мира UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Культура Фестиваль Русского географического общества начался в парке «Зарядье» Четвертый фестиваль Русского географического общества начался в московском парке «Зарядье».

Политика Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми, выступая в эфире «России 1», рассказал о самом громком провале разведки США.