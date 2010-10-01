Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ подтвердил информацию, что заключительный зимний сбор красно-белые проведут в Сочи.

Цорн подтвердил, что «Спартак» проведет сбор в Сочи

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