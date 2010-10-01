РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЦорн подтвердил, что «Спартак» проведет сбор в Сочи

Спартак — Ростов
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» в 19-м туре РПЛ подтвердил информацию, что заключительный зимний сбор красно-белые проведут в Сочи.
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Цорн подтвердил, что «Спартак» проведет сбор в Сочи

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Цорн: «Интерес к Меркулову? „Спартак“ практически не рассматривает игроков на вход»

ProstoProSport06:25
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