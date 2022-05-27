Западные страны изучают возможность предоставления российским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег на восстановление Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Сергей Ханхареев ответил на основные вопросы по поводу редкой инфекции – оспы обезьян, которая появилась в Европе В начала мая в ряде европейских стран зарегистрированы случаи редкой вирусной инфекции – оспы обезьян.
Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введенные в попытке навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков" и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — указал представитель Минобороны.