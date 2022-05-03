Как заявил министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани, выступая в парламенте, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время страна столкнется с трудностями будущей зимой.
Общая сумма изъятого составила почти 4 млрд руб. В своем иске Генпрокуратура указала, что Михальченко, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) России, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью "обогащения себя" и подконтрольных ему людей.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UАразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны.
Из-за действий батальона Азов (признан в России экстремистским и запрещен) на заводе «Азовсталь» вынуждены укрываться более 150 мирных жителей и сотни раненых, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.