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Corriere Della Sera: с начала мая в Италию поступают рекордные объемы газа из России

Италия с начала мая начала закачивать рекордные объемы российского газа.
Lenta.ru
По информации издания, в первые дни мая поток газа в среднем вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти втрое больше, чем еще неделей ранее.
ТАСС
У Италии задача максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона.
ТАСС
Как заявил министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани, выступая в парламенте, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время страна столкнется с трудностями будущей зимой.
Коммерсантъ

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В Италию поступили рекордно большие объемы российского газа с начала мая
Газета.Ru19:02
Corriere della Sera: Италия начала закачивать рекордные объемы российского газа
РЕН ТВ18:55
Corriere della Sera: в Италию поступают рекордные объемы российского газа
Комсомольская правда18:42
Corriere Della Sera: с начала мая в Италию поступают рекордные объемы газа из России
Lenta.ru18:18
Corriere della Sera: Италия с мая стала покупать рекордно много российского газа
Life.ru18:15
В Италию поступили рекордно большие объемы российского газа с начала мая
Коммерсантъ17:48
СМИ: в Италию поступают рекордно большие объемы российского газа с начала мая
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