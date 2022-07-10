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Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи Киеву от ЕС на девять миллиардов евро

Германия затягивает выделение Украине помощи от Евросоюза в размере девяти миллиардов евро из-за несогласия с ЕК по поводу источника финансирования, пишет итальянская газета Corriere della Serra
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РИА Новости
Пока Берлин одобрил лишь первый транш в размере €1 млрд, который должен поступить до конца июля.
ТАСС
Как пишет Corriere della Sera, Украина может объявить дефолт в сентябре, когда придет очередной срок погашения внешней задолженности.
ТАСС
Газета утверждает, что блокировка помощи вызывает раздражение и нервозность украинских властей наряду с пониманием, что Берлин намерен обойти ряд санкций, введенных в отношении России в энергетическом секторе, чтобы гарантировать поставки газа.
ТАСС

Подробнее о событии

Corriere della Sera сообщила о блокировке Германией помощи Укриане на €9 млрд
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