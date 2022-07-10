Газета утверждает, что блокировка помощи вызывает раздражение и нервозность украинских властей наряду с пониманием, что Берлин намерен обойти ряд санкций, введенных в отношении России в энергетическом секторе, чтобы гарантировать поставки газа.
«Один из вопросов повестки совета — проведение в соответствии со ст. 14 (ч. «д») регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — говорится в сообщении.
Семья и друзья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси обвиняют Вашингтон в том, что они бездействуют и "недостаточно оперативно" пытаются найти его, сообщает газета The Washington Post.