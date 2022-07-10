Газета утверждает, что блокировка помощи вызывает раздражение и нервозность украинских властей наряду с пониманием, что Берлин намерен обойти ряд санкций, введенных в отношении России в энергетическом секторе, чтобы гарантировать поставки газа.
На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме лишь около 40 млн куб. м в сутки.