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Corriere della Sera: Германия блокирует пакет помощи для Киева в размере €9 млрд

Как пишет
 издание, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать Украину за счёт общего европейского долга.
RT на русском
Пока Берлин одобрил лишь первый транш в размере €1 млрд, который должен поступить до конца июля.
ТАСС
Как пишет Corriere della Sera, Украина может объявить дефолт в сентябре, когда придет очередной срок погашения внешней задолженности.
ТАСС
Газета утверждает, что блокировка помощи вызывает раздражение и нервозность украинских властей наряду с пониманием, что Берлин намерен обойти ряд санкций, введенных в отношении России в энергетическом секторе, чтобы гарантировать поставки газа.
ТАСС

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