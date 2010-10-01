Происшествия
ТАССCosta Crociere доставляет своих пассажиров в порты Франции и Италии
Круизный лайнер Costa Luminosa высадил в порту Марселя 600 пассажиров французской национальности, а также туристов из других стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в компании-судовладельце Costa Crociere, одном из мировых лидеров сектора круизных морских путешествий.
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Здоровье
Описаны пищеварительные симптомы коронавируса
В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Футбол
Футболист ЦСКА Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу из себя
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Общество
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Минтруд дал пояснения по оплате больничных, выданных в связи с карантином по коронавирусу.
Общество
МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере
Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Общество
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Здоровье
Врачи в Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса
Как сообщает МедиаПоток, препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», показал хорошую клиническую эффективность при лечении нового коронавируса.
Гаджеты
Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае
Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью.
Здоровье
Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта
Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек
Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 209 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи человек скончались от заболевания, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
На открытии торгов Московской биржи в четверг, 19 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента
Сервис «Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Театры
Пермская опера решила вести представления для одного зрителя
Первым представлением на единственного зрителя станет концертное исполнение оперы «Богема» 29 марта.
Происшествия
Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте
Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
Происшествия
Названы личности двух новых пациентов с коронавирусом на Кубани
В оперативном штабе Краснодарского края назвали личности новых пациентов с COVID-19.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Общество
Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами
Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Происшествия
В Кузбассе рассказали, как медики работают с зараженными коронавирусом
Персонал, работающий с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, работает вахтовым методом, не выходя за пределы медицинского учреждения, сообщила на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в Кузбассе, главный врач Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.
Экономика
Кудрин предсказал беспрецедентный кризис из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса может случиться кризис, который затронет все стороны жизни общества.
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Музыка
Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big
Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».