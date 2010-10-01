Происшествия

ТАССТАССCosta Crociere доставляет своих пассажиров в порты Франции и Италии

Круизный лайнер Costa Luminosa высадил в порту Марселя 600 пассажиров французской национальности, а также туристов из других стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в компании-судовладельце Costa Crociere, одном из мировых лидеров сектора круизных морских путешествий.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Costa Crociere доставляет своих пассажиров в порты Франции и Италии

ТАССвчера в 19:05

Costa Crociere доставляет своих пассажиров в порты Франции и Италии

РЕН ТВвчера в 18:47

Costa Luminosa может повторить судьбу Diamond princess

Вестник Кавказавчера в 08:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы коронавируса

В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.
НТВ вчера в 13:45
Энергетика

Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Росбалт 03:24
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv вчера в 08:55
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Футбол

Футболист ЦСКА Дивеев рассказал, как пытался вывести Дзюбу из себя

RT на русском 03:16
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Общество

Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса

Минтруд дал пояснения по оплате больничных, выданных в связи с карантином по коронавирусу.
Российская газета 18 марта в 09:07
Общество

МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере

Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Газета.Ru 03:08
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings вчера в 16:38
Здоровье

Врачи в Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса

Как сообщает МедиаПоток, препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», показал хорошую клиническую эффективность при лечении нового коронавируса.
МедиаПоток 18 марта в 06:46
Гаджеты

Массовое производство iPhone 12 может начаться в мае

Источники сообщают, что цепочка поставок Apple продолжает восстанавливаться, поэтому массовое производство флагманского смартфона iPhone 12 может начаться уже в мае этого года, а презентация новинки состоится осенью.
iXBT.com 02:36
Здоровье

Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта

Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Вечерний курьер вчера в 05:54
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек

Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 209 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи человек скончались от заболевания, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 02:11
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения

Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
WomanHit.ru 03:29
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Коммерсантъ вчера в 14:59
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

На открытии торгов Московской биржи в четверг, 19 марта, рубль продемонстрировал падение к доллару и евро.
Профиль вчера в 03:20
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента

Сервис «Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Ведомости 03:39
Театры

Пермская опера решила вести представления для одного зрителя

Первым представлением на единственного зрителя станет концертное исполнение оперы «Богема» 29 марта.
Долг.рф 03:28
Происшествия

Петербургский школьник выстрелил в упор в соседа по парте

Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 10:35 — REGNUM В одной из школ Невского района Санкт-Петербурга восьмиклассник выстрелил в упор из газового пистолета в соседа по парте.
REGNUM 03:35
Происшествия

Названы личности двух новых пациентов с коронавирусом на Кубани

В оперативном штабе Краснодарского края назвали личности новых пациентов с COVID-19.
Российская газета вчера в 10:55
Политика

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с лекарствами

Ространснадзор с 25 марта по 25 апреля приостановит весовой контроль грузовиков, которые перевозят продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.
RT на русском 03:19
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Происшествия

В Кузбассе рассказали, как медики работают с зараженными коронавирусом

Персонал, работающий с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, работает вахтовым методом, не выходя за пределы медицинского учреждения, сообщила на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в Кузбассе, главный врач Кемеровской областной клинической инфекционной больницы Светлана Кудашева.
РИА Новости 03:42
Экономика

Кудрин предсказал беспрецедентный кризис из-за коронавируса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса может случиться кризис, который затронет все стороны жизни общества.
Политсовет вчера в 06:31
Здоровье

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru вчера в 09:04
Музыка

Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big

Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».
НТВ вчера в 05:36
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

REGNUM 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Costa Luminosa
Круизное судно
Итальянское круизное судно-гибрид классов Vista и Spirit в собственности компании Costa Crociere было построено на итальянской верфи Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A. в Порто Маргера в 2009 году и ходит под итальянским флагом между портами Балтийского моря. Судном-близнецом является Costa Deliziosa.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Марсель
Город во Франции
Город и коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс - Альпы - Лазурный Берег, крупнейший порт страны и всего Средиземноморья, административный центр департамента Буш-дю-Рон, округ Марсель, 12 кантонов. В честь Марселя назван астероид Массалия, открытый в 1852 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное