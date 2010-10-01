Круизный лайнер Costa Luminosa высадил в порту Марселя 600 пассажиров французской национальности, а также туристов из других стран. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в компании-судовладельце Costa Crociere, одном из мировых лидеров сектора круизных морских путешествий.

Costa Crociere доставляет своих пассажиров в порты Франции и Италии

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