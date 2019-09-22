РПЛ
ЧемпионатCоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы
В поддержку нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы была создана петиция. Дзюба остался недоволен, что его последний гол на исходе встречи с «Рубином» (5:0) не был засчитан. Всего за встречу система VAR отменила три гола, два из которых забил Дзюба.
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Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать
Советский спорт21 сентября в 15:22
Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»
Sports.ru21 сентября в 23:34
«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражении своего лица после отмененного гола VAR
Sport24.ru21 сентября в 22:38
Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»
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