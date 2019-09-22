РПЛ

ЧемпионатЧемпионатCоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

В поддержку нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы была создана петиция. Дзюба остался недоволен, что его последний гол на исходе встречи с «Рубином» (5:0) не был засчитан. Всего за встречу система VAR отменила три гола, два из которых забил Дзюба.
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О чём говорили в ходе 10-го тура РПЛ

RT на русскомвчера в 10:28

Артем Дзюба: Могли бы все пять голов «Зенита» отменить, а мои два засчитать

Советский спорт21 сентября в 15:22

Твиттер сборной России пошутил над выражением лица Дзюбы после отмененного гола «Рубину»

Sports.ru21 сентября в 23:34

«Боль, разочарование, несправедливость». Дзюба — о выражении своего лица после отмененного гола VAR

Sport24.ru21 сентября в 22:38

Cоздана петиция в поддержку незасчитанного гола Дзюбы

Чемпионат21 сентября в 19:25

Артем Дзюба — о незасчитанном голе в ворота «Рубина»: «Боль. Разочарование. Несправедливость»

Матч ТВ21 сентября в 23:18

В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция

Спорт-Экспресс21 сентября в 16:21
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Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие

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Российская газета вчера в 21:40
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Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли

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РБК вчера в 23:47
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
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ТАСС вчера в 23:01
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СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

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РИА Новости вчера в 18:22
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Одни из хозяев турнира выбили из борьбы за медали Болгарию, которая с каждым чемпионатом Европы опускается всё ниже и ниже, а теперь впервые не попала в восьмёрку лучших.
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Экономика

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Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
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Происшествия

Капитан врезавшегося в мост судна из России получил срок в Южной Корее

РБК вчера в 22:19
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