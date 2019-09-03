Происшествия

RT на русскомRT на русскомCпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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