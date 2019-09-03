Происшествия
Lenta.ruПосадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия
Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
Крупнейший мировой ритейлер Walmart объявил во вторник о дальнейших шагах, связанных с сокращением его ниши на рынке продажи оружия и амуниции, компания принимает это осознанное решение после массовой стрельбы в одном из его магазинов в Техасе, которая унесла жизни более 30 человек, говорится в официальном сообщении на сайте компании.
РИА Новости 14:38
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.
RT на русском 15:02
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ММА. Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом о Рокки Бальбоа
Американский боец ММА временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
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Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Общество
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Музейный комплекс появится на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. Археологи обнаружили их под 14-м корпусом Кремля.
Вечерняя Москва 10:26
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Эрдоган раскритиковал авиаудар США по сирийскому Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган с осуждением воспринял действия Соединенных Штатов, которые нанесли авиационный удар по сирийскому Идлибу.
РЕН ТВ 14:27
Политика
США ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Экономика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Космос
Китайский луноход обнаружил на обратной стороне Луны странное вещество
Китайский луноход "Юйту-2" (Yutu-2) обнаружил на обратной стороне Луны странное гелеобразное вещество.
Труд 06:02
Происшествия
Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери
Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 15:32
Энергетика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и Сахалине.
RT на русском вчера в 21:30
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Политика
Украинских депутатов лишили неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК».
Ореанда-Новости 09:05
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Кино
Режиссер «Джокера» черпал вдохновение в произведении Виктора Гюго
Тодд Филлипс, режиссер фильма "Джокер", представляющего собой вольную интерпретацию биографии одного из самых популярных злодеев DC, рассказал об источниках своего вдохновения.
Kinonews.ru 10:35
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Авто
Новый пикап Isuzu D-Max тестируют на дорогах Швеции
Фотошпионы сняли тесты третьего поколения японского пикапа Isuzu D-Max на дорогах Швеции.
Picsnews.net 08:46
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно госпитализировали после того, как она провела ночь со свои партнером в одной из гостиниц, передает РЕН.
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика
Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе
Служба государственной безопасности Абхазии заявила, что грузинская сторона не реагирует на предложения по установлению государственной границы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Анастасия Заворотнюк погасила долг судебным приставам
По данным СМИ, Анастасия Заворотнюк должна была уплатить 1,6 миллиона рублей исполнительского сбора: это штрафной процент от другого долга.
Российская газета 14:05
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00