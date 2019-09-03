Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПосадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, сообщает ТАСС.
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Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Lenta.ru08:09

Командир самолета, приземлившегося на кукурузное поле, вернется к работе на текущей неделе

Коммерсантъ11:49

Дамир Юсупов, посадивший А321 на кукурузное поле, возвращается в кресло пилота

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«Уральские авиалинии» раскрыли дальнейшую судьбу самолета, севшего в кукурузном поле

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