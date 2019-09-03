Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов, сообщает ТАСС.

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

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