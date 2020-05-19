Пандемия коронавируса в России закончится, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть в стране не будет ни одного больного человека.

с чего всё началось

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится.

Недвижимость Кризис повысил спрос на апартаменты Кризис повысил спрос на апартаменты В Москве спрос на апартаменты по итогам первых четырех месяцев 2020 года оказался более устойчивым, чем на квартиры.

Здоровье Бабура сравнила эффективность разных видов масок против коронавируса Проведено много исследований, которые сравнили эффективность масок самодельных, медицинских и респираторов.

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации. 297

Общество В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. 349

Здоровье В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 13

Экономика Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов. 30

Общество Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции. 31

Общество В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Политика Уголовное дело не грозит Обаме и Байдену — генпрокурор США Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес экс-президента Обамы и экс-вице-президента Байдена прокомментировал генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр 18 мая, во время брифинга для прессы.

Общество Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная» Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad. 2,1K

Шоу-бизнес Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс Брайан Остин Грин подтвердил слухи о расставании с Меган Фокс — актер рассказал о том, как изменились отношения с актрисой, в своем новом подкасте. 1

Здоровье Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 668

Шоу-бизнес Ирина Шейк отправила дочь в русскую школу Трехлетняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера Лея живет с мамой в Нью-Йорке и ходит в русскую школу. Об этом пишет портал Starhit.ru.

Общество МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции «В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС. 4

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 35

Общество В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости. 546

Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 270

Шоу-бизнес Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру. 63

Экономика Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. 8

Общество В Сочи откроют санаторные пляжи В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. 117