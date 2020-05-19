Коронавирус
Live24Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится.
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с чего всё началось
Пандемия коронавируса в России закончится, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть в стране не будет ни одного больного человека.Парламентская газетавчера в 17:00
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Эпидемия коронавируса закончится, когда в стране не будет ни одного больного человека, сообщила учёный
Парламентская газетавчера в 19:07
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Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
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РИА Новости 01:18
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В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
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