Коронавирус

Live24Live24Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится.
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с чего всё началось

Учёный спрогнозировала окончание пандемии коронавируса в России

Пандемия коронавируса в России закончится, когда количество активных случаев станет равно нулю, то есть в стране не будет ни одного больного человека.
Парламентская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

В России число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 300 тысячам

Lenta.ru03:35

Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса

РИА Новостивчера в 23:49

Биолог рассказала о сроках выхода России из пандемии

Известия00:57

Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса

Российская газета00:44

Эксперт объяснила, когда закончится пандемия коронавируса

Московский Комсомолец00:31

Биолог рассказала, когда в России закончится пандемия коронавируса

Комсомольская правда01:26

Эпидемия коронавируса закончится, когда в стране не будет ни одного больного человека, сообщила учёный

Парламентская газетавчера в 19:07
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Кризис повысил спрос на апартаменты

Кризис повысил спрос на апартаменты В Москве спрос на апартаменты по итогам первых четырех месяцев 2020 года оказался более устойчивым, чем на квартиры.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Здоровье

Бабура сравнила эффективность разных видов масок против коронавируса

Проведено много исследований, которые сравнили эффективность масок самодельных, медицинских и респираторов.
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Политика

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР оккупантами

На немецком телеканале MDR вышел сюжет о взаимоотношениях между Советским Союзом и ГДР.
Газета.Ru 02:10
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Политика

Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования

Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России

Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
ТАСС 04:04
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Здоровье

В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом

В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости вчера в 15:11
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Экономика

Банки предложили ввести аналог ОСАГО для ипотеки

Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию страхования рисков при оформлении ипотеки и предлагают ввести в этой сфере госрегулирование страховых тарифов по аналогии с ОСАГО для автомобилистов.
Известия 02:53
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Общество

Бурков рассказал, когда в Омской области отменят режим самоизоляции

Вторая пресс-конференция губернатора Омской области Александра Буркова в дистанционном формате началась с вопроса журналиста о том, когда же в регионе завершится режим самоизоляции.
RuNews24.ru 01:55
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Кино

Warner перезапустит трилогию «Темный рыцарь» в Гонконге и на Тайване

Студия Warner Bros. покажет трилогию Кристофера Нолана о Бэтмене в кинотеатрах Гонкога и Тайваня в преддверии премьеры блокбастера "Довод".
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

В Москве выявили 3545 случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3545, Подмосковье - 898, Санкт-Петербурге - 453, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:40
Политика

Уголовное дело не грозит Обаме и Байдену — генпрокурор США

Обвинения президента США Дональда Трампа в адрес экс-президента Обамы и экс-вице-президента Байдена прокомментировал генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр 18 мая, во время брифинга для прессы.
ИА Красная Весна вчера в 13:44
Общество

Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»

Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
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Шоу-бизнес

Брайан Остин Грин подтвердил расставание с Меган Фокс

Брайан Остин Грин подтвердил слухи о расставании с Меган Фокс — актер рассказал о том, как изменились отношения с актрисой, в своем новом подкасте.
Salt Mag 04:05
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Культура

Netflix выпустит второй сезон сериала «Академия Амбрелла» 31 июля

iReactor вчера в 09:21
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Здоровье

Среди новых пациентов с COVID-19 в Саратовской области есть 14 детей

Четырнадцать детей есть среди 121 нового зараженного коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших в регионе выросло до 1754 человек, сообщил в воскресенье областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 17 мая в 07:13
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк отправила дочь в русскую школу

Трехлетняя дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера Лея живет с мамой в Нью-Йорке и ходит в русскую школу. Об этом пишет портал Starhit.ru.
Пятый канал 03:05
Общество

МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции

«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
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Здоровье

В Саратовской области от пневмонии умер младенец

В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews вчера в 14:10
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Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
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Общество

В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса

В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
АН Между строк 01:28
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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
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Переболевшая коронавирусом Надежда Бабкина вернулась к работе

Певица Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев вернулись к съемкам телепередачи «Модный приговор» после лечения от пневмонии, сообщает Газета.ру.
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Авто

В челябинском лесу нашли десятки новых правительственных Toyota Camry

Житель Челябинской области обнаружил на территории оздоровительного центра, расположенного в лесу, несколько десятков новых японских автомобилей.
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Экономика

Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса

Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса

Столичные власти уверены в точности статистических данных по смертности от коронавируса в Москве.
BFM.ru 02:14
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Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения засняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
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Общество

В Сочи откроют санаторные пляжи

В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service вчера в 08:48
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Гаджеты

Xiaomi показала Redmi 10X – первый смартфон на базе Dimensity 820

В социальной сети Weibo вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) продемонстрировал смартфон Redmi 10X, который первым получит процессор Dimensity 820.
MobiDevices вчера в 05:00
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Здоровье

Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания

18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) вчера в 04:47
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Игры

Epic Games Store возвращает покупателям деньги с уцененных игр

NewInform вчера в 08:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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