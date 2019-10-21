Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Жители Франции богаче граждан США или Германии — исследование

REGNUM05:15

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБКвчера в 11:57

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.рувчера в 08:55

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газетавчера в 10:30

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАССвчера в 09:55

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомостивчера в 11:31

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВвчера в 08:38
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Фигурное катание

Щербакова рассказала о своих мыслях во время проката на Skate America

RT на русском 20 октября в 06:54
Происшествия

Мужчина в Новой Москве зарезал двух человек и ранил еще четырех

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на шестерых человек в Москве, двое из которых умерли от полученных ранений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 05:33
Футбол

Дуглас Сантос прошел по Невскому проспекту в костюме льва-талисмана

Город+ 06:20
Игры

Игрок продает диски с невышедшей Call of Duty: Modern Warfare

CyberSport.ru 20 октября в 10:38
Хоккей

Тарасенко стал первой звездой матча «Сент-Луис» — «Колорадо»

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Колорадо Эвеланш", сообщает Sport24.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Поставщики предупредили о росте цен на гречку в России

Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
RT на русском 06:13
Футбол

«Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч

Любопытно, что последним клубом, который не забил два 11-метровых за матч, был как раз тульский Арсенал в марте 2018 года канониры дважды не смогли переиграть вратаря Амкара Дмитрия Хомича.
Советский спорт 20 октября в 15:50
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Общество

Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:16
Общество

Детей освободят от платы за вывоз мусора

В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Ведомости вчера в 21:18
Футбол

«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru вчера в 14:25
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 21:10
Политика

Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»

Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru вчера в 17:40
Политика

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
ПРАЙМ вчера в 21:16
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Экономика

Кредиторы не хотят раскрывать заемщикам их ПДН

Кредиторы не хотят раскрывать заемщикам их ПДН Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Анна Исаева опубликовала неизвестное видео с Юлией Началовой

Пиар-директор Анна Исаева опубликовала ранее неизвестное видео с поющей Юлией Началовой.
Актуальные Новости 04:37
Наука

Мясо с мышечной структурой вырастили учёные

МедиаПоток 06:41
Экономика

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Происшествия

В Красноярском крае на месте прорыва дамбы нашли сейф

Полицейские охраняют металлический сейф, найденный в районе прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 06:20
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Газета.Ru вчера в 11:33
Общество

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия 20 октября в 22:08
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Происшествия

Александр Селютин освобожден в зале суда

Верховный суд Коми изменил приговор бывшему руководителю Комитета информатизации и связи Коми Александру Селютину, осужденному за особо крупное мошенничество к пяти годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Действия экс-чиновника переквалифицированы на превышение должностных полномочий при создании электронного правительства республики.
ИА БНК 06:27
Общество

Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств

«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Политика

Клинтон опубликовала пародию на послание Трампа в виде письма Хрущеву

В вымышленном документе, датированном 1962 годом и пародирующем стиль письма Трампа Эрдогану, Кеннеди просит Хрущева убрать советские ракеты с Кубы.
РБК вчера в 08:23
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