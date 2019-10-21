Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Жители Франции богаче граждан США или Германии — исследование

REGNUM05:15

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБКвчера в 11:57

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.рувчера в 08:55

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газетавчера в 10:30

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАССвчера в 09:55

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомостивчера в 11:31

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВвчера в 08:38
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Происшествия

Жертвами прорыва дамбы в Красноярском крае стали 15 человек

Эхо Москвы 19 октября в 20:01
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 05:16
Экономика

Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране

По данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября.
Интерфакс 08:43
Политика

Песков прокомментировал изменения в составе СПЧ

Песков напомнил, что СПЧ является советом при президенте, поэтому "какие-либо изменения в составе совета без согласования с президентом, конечно, невозможны и без утверждения президентом".
ТАСС 09:37
Кино

Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

REGNUM 09:41
Происшествия

Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок

Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Известия 08:48
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии случайно

Ранее Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что российский ледокол подал сигнал бедствия у западного побережья Норвегии.
RT на русском 07:51
Авто

АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

C 1 октября 2019 «АвтоВАЗ» прекратил производство модификаций Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.
Тарантас Ньюс вчера в 10:09
Происшествия

36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде

В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшиков.
Газета.Ru 09:12
Транспорт

В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября

Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 06:57
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 15:23
Происшествия

В Москве покончила с собой дочь иранского посла

Lenta.ru 09:29
Экономика

Россиянам сообщили о росте цен на гречку

Газета.Ru 09:05
Происшествия

Дело о прорыве дамб под Красноярском передано в центральный аппарат СК

RT на русском 07:34
Армия и оружие

Песков переадресовал Турции вопрос продления перемирия в Сирии

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
РИА Новости 09:34
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ вчера в 19:47
Наука

Доказано влияние человека на высыхание европейских торфяников

МонаВиста 08:51
Происшествия

В Москве полковник МВД застрелил любовника молодой жены

63-летний полковник МВД в отставке Вячеслав Пименов застрелил любовника своей молодой жены, которого она привела к ним в квартиру.
Комсомольская правда 08:09
Политика

Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу

Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 08:31
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Чемпионат 08:45
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Политика

Москва рассказала Киеву о пользе от признания Крыма российским

Если Киев признает Крым российским, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Россией и Украиной.
Lenta.ru 09:36
Космос

Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink

Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
РБК 08:47
Армия и оружие

Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии

«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Политика

В Кремле высказались об уголовном деле челябинского экс-губернатора

В Кремле не располагают детальной информацией об уголовном деле в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
URA.Ru 09:30
Общество

Император Японии Нарухито восходит на престол

Как сообщалось, 30 апреля 2019 года прежний император Японии Акихито отрекся от престола в связи с преклонным возрастом, и уже 1 мая его старший сын Нарухито стал монархом.
Вести.Ru 02:42
Здоровье

Малышева назвала лекарства, которые нельзя принимать с алкоголем

По словам Елены Малышевой, антигистаминные препараты, взаимодействуя с алкоголем, оказывают влияние на ферменты печени.
Московский Комсомолец 07:19
Политика

Отношение к русским в Эстонии улучшилось

Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 09:38
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