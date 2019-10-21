Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Эксперт о росте числа россиян-миллиардеров: «Все закончится кризисом»

Московский Комсомолец17:25

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАСС09:55

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

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Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газета10:30

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБК11:57

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.ру08:55

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВ08:38
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Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые.
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Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

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