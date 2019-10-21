Экономика
ВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Общество
Австралийские газеты вышли с закрашенными первыми полосами
21 октября крупнейшие австралийские газеты вышли с одинаковой первой полосой. Текст на ней замазан черным цветом.
Известия 12:26
Шоу-бизнес
Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года.
Пятый канал 15:44
Происшествия
В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров
RT на русском 17:35
Общество
В России выросло число долларовых миллиардеров
Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров.
RT на русском 11:44
Происшествия
Огненное ДТП с мотоциклом произошло в Москве
Газета.Ru 16:04
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня 05:48
Авто
Удешевление Skoda испугало её поклонников и рабочих заводов
В начале месяца Колёса.ру рассказывали о планах концерна Volkswagen по устранению конкуренции между её массовыми брендами – Seat, Skoda и, собственно, VW.
Колёса.ru 09:09
Армия и оружие
Ледокол «Иван Папанин» будет спущен 25 октября
На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550.
Би-порт 10:18
Политика
Морщакова подтвердила свой выход из состава СПЧ
Руководитель комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Совета по правам человека при президенте Тамара Морщакова подтвердила, что вышла из состава СПЧ.
RT на русском 18:05
Политика
Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки»
REGNUM 19 октября в 17:25
Единоборства
Макгрегор даст первую пресс-конференцию в Москве
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор проведет первую пресс-конференцию в Москве по приглашению букмекера Parimatch.
Восток-Медиа 13:00
Наука
Шестой палец впервые нашли у мадагаскарского примата
Адам Хартстоун-Роуз из Университета штата Каролина (США) заявил, что шестой палец у руконожки обнаружили впервые.
Газета.Ru 17:34
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 21:17
Армия и оружие
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
RT на русском 17:31
Общество
Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне
RT на русском 10:07
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Общество
24 октября состоится эксгумация останков диктатора Франко
В грядущий четверг, 24 октября, состоится эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко и их перенос из монументального комплекса "Долина павших", расположенного неподалеку от Мадрида.
Аргументы недели 08:45
Культура
В Ставрополе определят финалистов «ТЭФИ-Регион»
Церемония награждения финалистов состоится 21 октября в ставропольском Дворце культуры и спорта.
Победа 26 19 октября в 17:23
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Общество
Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой
Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения партии «Единая Россия» Юлия Величко на своей странице в Instagram извинилась перед земляками за фото с банками икры.
Северпост 17:43
Кино
Новый «Терминатор» оправдал ожидания зрителей
Многие зрители сошлись в едином мнении, назвав фильм «Терминатор: Темные судьбы» лучшим сиквелом со времен второй части популярной франшизы, которая вышла в далеком 1991 году.
ГЛАС.RU 16:25
Экономика
Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских
Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
РБК 14:31
Политика
Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету
«Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.
RT на русском 17:03
Здоровье
Медики назвали три полезных перекуса, помогающих продлить жизнь
Ученые назвали три перекуса, которые способны продлить продолжительность жизни.
RuNews24.ru 16:09
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 07:21