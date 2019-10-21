Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАССвчера в 09:55

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомостивчера в 11:31

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Известиявчера в 10:47

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газетавчера в 10:30

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБКвчера в 11:57

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.рувчера в 08:55

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВвчера в 08:38
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Экономика

В Новосибирской области одобрили проект бюджета на следующий год

Согласно прогнозам, доходы регионального бюджета в следующем году превысят 172,8 миллиарда рублей с увеличением на 10,5 миллиарда по сравнению с годом текущим.
Российская газета вчера в 12:05
Общество

Профсоюз: Учителя края выйдут на улицы в случае отмены районных коэффициентов

Председатель краевой организации профсоюза работников образования Нина Окунева 21 октября заявила о готовности забайкальских учителей отстаивать на улицах свои зарплаты, которые, как считают профсоюзы, могут пострадать в 2020 году от реформы по упразднению норм советского законодательства в России.
Чита.Ру 00:16
Футбол

Британцы изобразили бывшего тренера «Спартака» в виде Джокера

После поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» британские СМИ изобразили главного тренера лондонского «Арсенала» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский «Спартак», в образе главного героя фильма «Джокер».
Чемпионат вчера в 21:48
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 13:05
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
Российская газета вчера в 23:15
Технологии

Россия начнет производить собственные SSD-диски

Inc-news.ru вчера в 17:39
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Авто

Россияне смогут поменять старый транспондер на новый с большой скидкой

Если автомобилист или владелец мотоцикла захочет сдать свой старый транспондер T-pass или карту T-card, то новую модель устройства он сможет купить со скидкой в 30%.
Российская газета вчера в 15:32
Армия и оружие

Эрдоган назвал условия продолжения военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия, при которых он возобновит боевые действия в Сирии.
Мойка78 20 октября в 20:38
Авто

Назвали три вредные привычки автовладельцев

Следующей вредной привычкой эксперты назвали склонность к длительному торможению.
Тарантас Ньюс 20 октября в 07:49
Здоровье

В Волгограде построят новую инфекционную больницу

Московский Комсомолец вчера в 13:15
Авто

Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию

Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Ведомости вчера в 12:31
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости вчера в 08:45
Происшествия

Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявлено обвинение

RT на русском вчера в 07:00
Футбол

Футболист «Рубина» Фомин переведён из реанимации

RT на русском вчера в 09:04
Экономика

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК вчера в 19:43
Наука

Обученная нейросеть сможет искать нарушения в работе мозга

Группа ученых создала искусственный интеллект, который в будущем поможет анализировать работу мозга человека.
Волга-Медиа 19 октября в 04:02
Происшествия

Суд арестовал всех фигурантов дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал гендиректора компании – собственника золотодобывающей артели «Сисим» Максима Ковалькова по делу о прорыве дамб в Красноярском крае.
Ведомости вчера в 13:54
Шоу-бизнес

Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru вчера в 15:51
Политика

Politico (США): в Эстонию пришла перезагрузка отношений с Россией (Politico)

Эстония является членом НАТО, и там на постоянной основе размещено более тысячи военнослужащих из Североатлантического альянса, чтобы сдерживать потенциальную российскую агрессию.
ИноСМИ вчера в 23:30
Космос

В Вашингтоне откроется международный астронавтический конгресс

Юбилейный семидесятый астронавтический конгресс откроется в Вашингтоне 21 октября, российскую делегацию представит исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
РИА Новости 20 октября в 21:23
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН вчера в 05:47
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество

ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Четверть россиян назвала себя жертвами перестройки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Piter.tv вчера в 07:08
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском вчера в 19:36
Политика

Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ

Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Ведомости вчера в 14:28
Общество

Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА

Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor вчера в 01:17
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья по эскроу-счетам

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
Газета.Ru вчера в 10:08
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