Экономика
ВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 17:42
Футбол
Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»
При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Soccer.ru 16:58
Политика
Федотов отправлен в отставку с поста главы СПЧ
Михаил Федотов отправлен в отставку с поста главы президентского Совета по правам человека.
RT на русском 13:57
Политика
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Авто
Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям
С 21 октября 2019 года каршеринговый сервис YouDrive начал продавать автомобили из своего парка пользователям.
Автоновости дня 05:48
Футбол
«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru 17:07
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Общество
Дженнифер Лоуренс вышла замуж за Кука Марони
Дженнифер Лоуренс, звезда «Людей Икс» и «Голодных игр», вышла замуж за галериста Кука Марони.
Культуромания 07:40
Хоккей
Шайба Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов набрали три очка в выездной игре с «Чикаго».
РБК 05:09
Футбол
Роналду и ван Дейк вошли в число претендентов на «Золотой мяч»
Ранее была объявлена первая десятка кандидатов на «Золотой мяч»-2019.
Sportbox.RU 17:13
Игры
Утечка подсказала дату начал продаж игровой консоли Sony PlayStation 5
Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года.
REGNUM вчера в 05:58
Авто
ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%
ВТБ Лизинг в рамках программы KIA Leasing предлагает автомобили KIA с корпоративными скидками до 11%.
Ставропольская правда 09:51
Политика
Нетаньяху лишился возможности сформировать правительство
В конце сентября Ривлин поручил Нетаньяху сформировать следующее правительство.
Взгляд.ру 17:24
Происшествия
В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров
RT на русском 17:35
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Здоровье
Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво
Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Происшествия
Суд продлил арест фигуранту «дела 27 июля» Чирцову до 2020 года
«Никите Чирцову продлили арест до 27 января 2020 года», — заявили в пресс-службе суда.
РБК 18:10
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Армия и оружие
США вывели из Афганистана 2 тыс. военных
Генерал НАТО Скотт Миллер сообщил, что численность американских военных в Афганистане сократилась на 2 тыс. человек до 12 тыс. военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Взгляд.ру 13:36
Шоу-бизнес
Сын Натальи Водяновой впервые показал свою девушку
В микроблоге сына Натальи Водяновой проскакивают фотографии, на которых он запечатлён с некой незнакомкой, но при этом на этих снимках Лукас скрывает лицо своей возлюбленной.
Bimru.ru 14:53
Политика
Жириновский призвал узаконить многоженство в России
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что демографический кризис в РФ можно решить с помощью легализации многоженства.
ФАН 17:47
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Общество
Студия «Квартал 95» отреагировала на скандал вокруг шутки о доме Гонтаревой
Напомним, ранее Бородянский извинился перед Гонтаревой за то, что в номере участвовал национальный академический украинский народный хор Украины имени Григория Верёвки, а Милованов заявил, что шутки в адрес экс-главы НБУ могут ухудшить инвестиционный климат на Украине.
REGNUM 12:08
Киберспорт
Создатель Assassin’s Creed извинился за вышки
Игромания.ру 18:08
Общество
Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой
Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения партии «Единая Россия» Юлия Величко на своей странице в Instagram извинилась перед земляками за фото с банками икры.
Северпост 17:43