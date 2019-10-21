Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБК11:57

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВ08:38

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Известия10:47

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газета10:30

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАСС09:55

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.ру08:55

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомости11:31
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Общество

Соловьев прокомментировал попадание в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 13:38
Общество

Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании

Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 08:44
Армия и оружие

На границе Ростовской области с Украиной замечена военная техника

В жилых районах у пункта пропуска «Новоазовск» под Таганрогом на украинской границе наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обнаружили военную технику.
161.ru 12:32
Политика

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила о выходе из совета

Член Совета по правам человека (СПЧ), бывшая судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова вышла из состава СПЧ.
Ведомости 19:04
Политика

Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии агентурной сети России

Директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил о раскрытии в 2018 году в стране агентурной сети России.
Коммерсантъ 12:27
Шоу-бизнес

Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри

Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда 09:22
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 17:59
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика

Нетаньяху не смог сформировать правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.
Коммерсантъ 18:02
Армия и оружие

Минобороны опровергло сбой при запуске ракет «Калибр»

В Министерстве обороны прокомментировали информацию РБК о сбое, якобы произошедшем при запуске ракет «Калибр» во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019».
Известия 15:56
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Футбол

Удаленный тренер «Оренбурга» Федотов получил вызов в КДК РФС

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, удаленный с матча против самарских «Крыльев Советов», получил приглашение на заседание контрольно-дисциплинарного комитета российского футбольного союза (КДК РФС).
МК-Спорт 15:03
Происшествия

Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи

Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru 15:51
Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов

Master Lu назвали топ-10 самых быстрых и производительных смартфонов.
Газета DAILY вчера в 16:35
Футбол

Сёмин: «При Сарри „Ювентус“ сильно изменился»

При Сарри команда изменилась сильно. Стала более атакующей, больше футболистов принимает участие в каждой атаке, больше контролируют мяч.
Soccer.ru 16:58
Армия и оружие

Шойгу назвал реальную причину выхода США из ДРСМД

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — заявил Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Пятый канал 06:20
Фигурное катание

Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Политика

Путин обсудил с Голодец вопросы развития спорта

Путин обсудил с Голодец вопросы спортивного развития и физической культуры в России, а также меры поддержки отечественного кинематографа.
Экономика сегодня 18:11
Авто

АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line

Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.
Автоновости дня 06:00
Шоу-бизнес

Сын Кристины Орбакайте окончил университет

Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! 12:03
Происшествия

Суд арестовал задержанного по делу о прорыве дамбы в Красноярске

Взгляд.ру 10:04
Здоровье

Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей

Общий дефицит врачей составляет 1875 человек, особенно остро нехватка ощущается в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи.
Взгляд-инфо 11:08
Происшествия

Пьяный российский полицейский насмерть сбил пешехода на «зебре»

В Рязани пьяный сотрудник полиции насмерть задавил человека на пешеходном переходе, сообщает «МК Рязань».
Lenta.ru 16:34
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей

Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23
Общество

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК 19:43
Общество

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

В пресс-службе пояснили, что причиной выброса стала обработка полей вокруг аэропорта.
РБК 18:47
Хоккей

Пелино назначен старшим тренером «Локомотива»

Майк Пелино назначен старшим тренером ярославского "Локомотива", сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 15:27
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Политика

Die Welt: Путин победил в Сирии без войны

Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.
Национальная служба новостей 04:44
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