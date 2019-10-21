Экономика
ВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
Читать в источнике
Оценить99
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
NewInform 19 октября в 09:48
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 04:41
Общество
Департамент по расследованию дел «евромайдана» создали на Украине
В генеральной прокуратуре Украины создан специальный департамент, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в стране в период 2013–2014 годов.
Известия 19:58
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
Рейтинг самых производительных смартфонов составили разработчики теста Master Lu, который помогает определить мощность гаджета, рассказало издание MyDrivers.
Gazeta.SPb 09:05
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 06:53
Политика
Песков назвал причину перестановок в СПЧ
"Ротация", - объяснил кадровые перестановки в СПЧ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Российская газета 20:25
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:44
Происшествия
Четыре человека погибли во время протестов в Чили
Известия вчера в 18:56
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Политика
Спикер британского парламента не стал проводить голосование по Brexit
Напомним, 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать соглашение с ЕС о Brexit, предложенное Джонсоном, внеся поправку к тексту документа о переносе сроков выхода на три месяца или до того момента, пока сделка не будет одобрена.
РЕН ТВ 15:05
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 13:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые рассказал о непростых отношениях с братом Уильямом
Герцог Сассекский и наследный британский принц Гарри впервые рассказал о своих непростых отношениях с родным братом, принцем Уильямом.
Дни24 12:52
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Общество
В России вошли в моду десятиметровые квартиры
Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.
Lenta.ru 20:18
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 14:05
Политика
Названы возможные сроки возобновления чартерных рейсов в Египет
Тюрина предположила, что тема возобновления чартеров будет поднята 23 октября во время встречи президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Аргументы недели 19:29
Футбол
Объявлена шестая пятерка претендентов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football опубликовало пятую пятерку претендентов на "Золотой мяч", передает Sport24.
Газета.Ru 20:31
Политика
Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу
Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
РБК 21:00
Происшествия
Калининградец умер от ожога кипятком из батареи в отделении полиции
В Калининграде 36-летний мужчина, повредивший батарею отопления в отделе полиции, скончался от термических ожогов.
Российская газета 10:08
Авто
Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент
Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
Драйв 16:00
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
Российская газета 18:10
Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета вчера в 03:00