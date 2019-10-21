Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газета10:30

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомости11:31

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

Известия10:47

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБК11:57

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАСС09:55

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.ру08:55

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВ08:38
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Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
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Власти Москвы назвали районы с самыми высокими доходами от НДФЛ

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По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
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Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
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Газета.Ru 21:53
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ODDS.ru 17:07
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Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
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Технологии

Четки Ватикана взломали за 15 минут

Хакер воспользовался уязвимостью при регистрации: пароль с привязкой к электронной почте пересылался в открытом виде, что позволило в течение 15 минут получить доступ к другим персональным данным о пользователе.
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Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
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Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 09:58
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Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома

Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

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В Подмосковье нашли тела предполагаемых жертв банды Олега Шишканова

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырёх человек, предположительно, убитых в 2012 году преступной группировкой Олега Шишканова (Медведева), более известного как Шишкан.
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Фадеев назвал приоритетные задачи СПЧ

В качестве примера назвал Китай, которым руководит коммунистическая партия, но где при этом удалось решить проблему нищеты.
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Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

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В России оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

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ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы

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Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Общество

Операторы выступили против передачи частот «Ростелекому» без конкурса

«Мегафон», МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») выступили против выделения «Ростелекому» радиочастот 2300–2400 МГц.
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На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди

На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
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Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
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В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона

На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

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Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru вчера в 07:28
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Найдена одна из наименее плотных экзопланет

Ученые надеются, что дальнейшее исследование WASP-174b поможет в понимании таких "раздутых" экзопланет.
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Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
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