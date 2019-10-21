Экономика
ВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru 09:36
Политика
Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля.
Коммерсантъ 17:36
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 12:32
Экономика
Тульский Минздрав прокомментировал ситуацию с зарплатами медиков
В тульском минздраве пояснили, что зарплата медперсонала складывается из гарантированной части, стимулирующих и компенсирующих выплат.
Московский Комсомолец 12:29
Политика
Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11
Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
iReactor вчера в 02:32
Общество
Москвичку со штрафом за парковку на 500 тысяч отправили в суд
Жительница Москвы сообщила, что внезапно узнала о наложенных на нее 80 штрафах за неправильную парковку на общую сумму в 500 тысяч рублей, при этом она утверждает, что на сайте "Госуслуг" соответствующие уведомления не отображались.
Московский Комсомолец 19:42
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Политика
Спикер британского парламента не стал проводить голосование по Brexit
Напомним, 19 октября палата общин фактически отказалась поддержать соглашение с ЕС о Brexit, предложенное Джонсоном, внеся поправку к тексту документа о переносе сроков выхода на три месяца или до того момента, пока сделка не будет одобрена.
РЕН ТВ 15:05
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Наука
Возникновение аутизма связали с недостатком белка в плаценте
Американские ученые связали возникновение аутизма с недостатком белка в плаценте.
МедиаПоток 16:02
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов на пост президента среди киногероев
Россияне рассказали, кого из киногероев они видят на посту президента РФ.
MagadanMedia.ru 03:19
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 07:21
Политика
Цукерберг: Россия пытается вмешаться в выборы в США 2020 года
Основатель Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются вмешаться в предстоящие президентские выборы в США.
Московский Комсомолец 19:53
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Интерфакс 18:32
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Футбол
Тедеско объяснил, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему принял предложение красно-белых, хотя мог бы найти работу и в Германии.
RT на русском 18:12
Финансы
ЦБ России рассматривает более резкое снижение ключевой ставки
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ России предстоит более решительное снижение ключевой ставки, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18 октября в 10:47
Политика
Медведев поручил проводить учения по безопасности Рунета раз в год
Положение вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Учения будут проводиться на федеральном и региональном уровнях не реже одного раза в год.
РБК 18:51
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! 12:03
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 14:05
Экономика
Минфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк
В середине сентября Союз производителей алкогольной продукции предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену на водку до 233 рублей за 0,5 л. В начале октября стало известно, что Минфин намерен изучить вопрос о повышении минимальной розничной цены на алкоголь с 2020 года, пишет «Газета.ру».
Известия 14:32
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ
Стоимость акций компании «Яндекс» повысились более чем на 11% на американской бирже NASDAQ.
Коммерсантъ 15:33
Политика
Легойда назвал заявления о «поражении» РПЦ на Афоне «псевдоанализом»
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.
РИА Новости 19:18
Политика
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец.
RT на русском 18:46
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19