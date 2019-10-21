Экономика
ВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
Армия и оружие
ВМС США установят на корабль первый боевой лазер
ВМС США в ближайшее время планируют установить боевой лазерный комплекс на корабль USS Portland, сообщает издание Drive.
Общество
Коломойскому понравилась песня про горящий дом врага
Некоторую часть общества оскорбил номер, где государственный хор имени Веревки исполнил шуточную песню про горящий особняк бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован расширенный рэдбэнд-тивиспот, телевизионный рекламный ролик без цензуры, художественного фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Одной из участниц очередного выпуска нового сезона шоу «Голос» на Первом канале стала Екатерина Осипенко.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Политика
Нетаньяху лишился возможности сформировать правительство
В конце сентября Ривлин поручил Нетаньяху сформировать следующее правительство.
Здоровье
Врач рассказал, как заблокировать опасные вирусы и не заболеть
Врачи подтверждают, что в грудном молоке содержится масса полезных веществ, но подойдет этот метод не всем.
Хоккей
«Ак Барс» нанёс «Автомобилисту» пятое поражение подряд в КХЛ
У хозяев единственную шайбу забросил Никита Трямкин. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Происшествия
Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
Армия и оружие
ВСУ за неделю 167 раз нарушили перемирие в ДНР
Политика
Путин и Макрон обсудили возможность проведения нормандского саммита
Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого затронули ситуацию на Украине и возможность проведения саммита в нормандском формате.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню
Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
Политика
СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
Армия и оружие
СМИ узнали о подготовке Пентагоном полного вывода войск из Афганистана
Министерство обороны США начало подготовку плана полного вывода войск из Афганистана.
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Политика
Коломойский счел украинского министра дебилом и призвал его уйти в отставку
Олигарх Игорь Коломойский призвал министра экономики Украины Тимофея Милованова уйти в отставку после его слов о влиянии шуток «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Политика
Трамп назвал Клинтон сумасшедшей и признался в симпатии к россиянам
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сошла с ума.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Общество
Обещавшая не рожать британка забеременела 22-м ребенком
Футбол
Футболисты «Крыльев Советов» и «Оренбурга» подрались во время матча
Происшествия
На нефтеперерабатывающем заводе в Оренбуржье отравились 7 человек
Семь человек получили отравление в ходе ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе.