Экономика

Life.ruLife.ruКитай впервые обогнал США по количеству богатейших людей

Эксперты выяснили, что к середине 2019 года число жителей Китая, попавших в список самых богатых людей мира, составило 100 миллионов человек, а в США — 99 миллионов.
Читать в источнике
Комментировать130

Подробнее о событии

Жители Франции богаче граждан США или Германии — исследование

REGNUM05:15

В России за год увеличилось неравенство в доходах

Ведомостивчера в 20:38

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВвчера в 08:38

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газетавчера в 10:30

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАССвчера в 09:55

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.рувчера в 08:55

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБКвчера в 11:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Культура

Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса»

Газета.Ru вчера в 09:56
Экономика

«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите

Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 05:00
Футбол

Эвра: я играл против Месси, но самым сложным соперником был Милнер

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра назвал самого сложного оппонента в его карьере.
Чемпионат 09:10
Кино

Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Интерфакс 07:28
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru вчера в 10:18
Экономика

Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян

По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
News.ru вчера в 23:15
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 14:07
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия

Дочь иранского посла в Москве погибла после сердечного приступа

РБК 09:34
Происшествия

Сейф с золотом найден на месте прорыва дамб в Красноярске

Газета.Ru 08:36
Авто

Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?

За рулем 09:01
Футбол

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 20:41
Политика

Сванидзе не намерен уходить из СПЧ

Член Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал "Газете.Ru" назначение нового руководства, а также уход Тамары Морщаковой и исключение из Совета Екатерины Шульман.
Газета.Ru 08:27
Общество

Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Армия и оружие

Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
Газета.Ru 09:06
Кино

Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»

Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости 09:23
Происшествия

Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Lenta.ru 08:46
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

РИА Новости 07:22
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Политика

Украинский министр назвал себя дебилом

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Культура

Руководитель хора Веревки рассказал, кто надоумил коллектив выступить со скандальным номером

Украина.ру вчера в 11:38
Авто

Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости

Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Экономика

Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость

Екатеринбургская гордума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость, предложенные мэрией.
REGNUM 09:30
Общество

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 05:45
Общество

Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения

Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Киберспорт

Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта

Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
РИА Новости 08:44
Политика

Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу

«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
ПолитРоссия вчера в 17:37
Общество

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное