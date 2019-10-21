Экономика
Life.ruКитай впервые обогнал США по количеству богатейших людей
Эксперты выяснили, что к середине 2019 года число жителей Китая, попавших в список самых богатых людей мира, составило 100 миллионов человек, а в США — 99 миллионов.
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Культура
Нагиев впервые встал на колени перед участницей «Голоса»
Газета.Ru вчера в 09:56
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 05:00
Футбол
Эвра: я играл против Месси, но самым сложным соперником был Милнер
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра назвал самого сложного оппонента в его карьере.
Чемпионат 09:10
Кино
Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате
Из 38 российских фильмов, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей господдержки, 14 - больше трети - в прокате собрали меньше этой суммы, а не только меньше собственного бюджета, подсчитали "Ведомости".
Интерфакс 07:28
Происшествия
Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер
Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru вчера в 10:18
Экономика
Государство застрахует добровольные пенсионные накопления россиян
По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
News.ru вчера в 23:15
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 14:07
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Авто
Какой двигатель лучше – турбо или атмосферный?
За рулем 09:01
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем 20 октября в 20:41
Политика
Сванидзе не намерен уходить из СПЧ
Член Совета по правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе прокомментировал "Газете.Ru" назначение нового руководства, а также уход Тамары Морщаковой и исключение из Совета Екатерины Шульман.
Газета.Ru 08:27
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
Газета.Ru 09:06
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости 09:23
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Политика
Украинский министр назвал себя дебилом
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом после его слов о влиянии выступлений «Квартала 95» на инвестиционный климат в стране.
Lenta.ru 07:12
Культура
Руководитель хора Веревки рассказал, кто надоумил коллектив выступить со скандальным номером
Украина.ру вчера в 11:38
Авто
Специалисты назвали признаки необходимости замены тормозной жидкости
Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс вчера в 16:18
Экономика
Гордума Екатеринбурга отклонила новые ставки налога на недвижимость
Екатеринбургская гордума отказалась принимать новые ставки налога на недвижимость, предложенные мэрией.
REGNUM 09:30
Общество
Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат
Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 05:45
Общество
Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения
Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
ТАСС 08:54
Киберспорт
Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Роман Ramzes Кушнарев стал самым влиятельным лицом киберспорта на постсоветском пространстве по версии издания Forbes.
РИА Новости 08:44
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине
Отмечается, что президенты России и Франции обсудили ситуацию на Украине и подчеркнули безальтернативность выполнения минских договоренностей.
ПолитРоссия вчера в 17:37
Общество
Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет
На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04