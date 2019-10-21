Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБК11:57

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомости11:31

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАСС09:55

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газета10:30

Китай впервые в истории обогнал США по числу богачей

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Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.ру08:55

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВ08:38
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 23:11, Вашингтон
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Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.
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Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия 02:49
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Путин включил Вышинского в состав СПЧ

Российский лидер Владимир Путин включил главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
RT на русском 14:10
Общество

Детей предложили избавить от платы за вывоз мусора

В "Деловой России" отмечают, что тариф на вывоз мусора, который в настоящее время составляет 100-150 рублей на человека, не учитывает возраст проживающих в квартире и распространяется на младенцев, который не производят мусор самостоятельно.
Вести.Ru 12:25
Политика

Британский киберцентр: российские хакеры выдают себя за иранских

Российские хакеры совершили кибератаки на компьютерные сети десятков стран через устройства в Иране, заявили представители британского национального центра компьютерной безопасности NCSC.
Красная весна 09:24
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
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Эксперты рассказали о четырех признаках, сигнализирующих о необходимости замены тормозной жидкости.
Тарантас Ньюс 16:18
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Эксперт раскритиковал новый сериал HBO «Екатерина Великая»

Профиль 14:10
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Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru 21:39
Происшествия

Украинцы рассказали об избиениях за мову в Польше

Украинские гастарбайтеры ежедневно сталкиваются с насилием в Польше, их избивают, пытаются не платить и оскорбляют.
Известия 23:05
Здоровье

Россияне едят на 8% яиц больше нормы

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Live24 08:46
Здоровье

Врач предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Привозные бананы для увеличения срока хранения обрабатывают химическими веществами, в том числе канцерогенами.
Волгоградская правда вчера в 01:54
Политика

Эксперты проанализировали риски в случае реформы системы выборов в Думу

Пять категорий округов Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) подготовили аналитическую записку о том, как может сказаться на расстановке партийно-политических сил возможное изменение системы выборов в Госдуму в 2021 году.
РБК 21:00
Общество

Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома

Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Известия 20:53
Шоу-бизнес

Внук Пугачевой окончил элитный вуз в Великобритании

Сын Кристины Орбакайте 21-летний Дени Байсаров завершил обучение в одном из самых престижных вузов Великобритании и мира - Оксфорде.
Московский Комсомолец 12:41
Футбол

«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков

Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Soccer.ru 14:29
Политика

NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС

Газета.Ru 21:53
Армия и оружие

Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости 20:31
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Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»

Piter.tv 14:51
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Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру 22:02
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Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.
Известия вчера в 20:06
Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 07:04
Политика

Трамп признался в симпатии к России и назвал Клинтон сумасшедшей

Рифей-Пермь вчера в 07:42
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Черчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020

У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:16
Здоровье

Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя

Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело 18:57
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На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
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Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
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Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования.
Lenta.ru 22:16
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Huawei представила новый смартфон Huawei Nova 5z

Huawei представила новый смартфон Huawei Nova 5z с 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2340 х 1080 точек.
Astera 20:55
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