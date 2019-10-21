Экономика

ВедомостиВедомостиCredit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. «Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно», – отметили авторы исследования.
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Жители Франции богаче граждан США или Германии — исследование

REGNUM05:15

Китай обогнал США по количеству миллионеров

РЕН ТВвчера в 08:38

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Ведомостивчера в 11:31

Россия обогнала США по уровню личного благосостояния миллионеров

Российская газетавчера в 10:30

Исследование: Китай обошел США по числу богатых людей

ТАССвчера в 09:55

Китай обошел США по числу миллионеров

Взгляд.рувчера в 08:55

США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей

РБКвчера в 11:57
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Происшествия

На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф

Lenta.ru 07:41
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Вести.Ru 07:11
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

Коммерсантъ вчера в 19:47
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Политика

Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Происшествия

В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

РБК 07:57
Футбол

Ла Лига выступила против проведения «Эль Класико» 18 декабря

По информции Marca, клубы должны были до 21 октября согласовать новое время проведения матча, и хотя и "Барса" и "Реал" сошлись на 18 декабря, против такого развития событий выступило руководство Ла Лиги, направившее письмо в Королевскую футбольную федерацию, утверждающую даты проведения игр.
ProstoProSport 05:27
Общество

Вологодская область заняла 19 место в рейтинге по доступности газа

Вологодская область в рейтинге занимает 19 место.
Московский Комсомолец вчера в 09:46
Хоккей

КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тысяч рублей за поведение Гулявцева

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрела эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата между "Амуром" и московским "Динамо", и оштрафовала хабаровский клуб на 300 тысяч рублей за поведение главного тренера Александра Гулявцева, говорится в заявлении, предоставленном РИА Новости пресс-службой КХЛ.
РИА Новости 06:23
Политика

Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде

REGNUM 00:22
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:03
Футбол

Игрок «Локомотива» Чорлука поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом»

Защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru вчера в 15:57
Общество

Менее 5% беспилотников в России поставлены на учет

На регистрацию уже находящихся в России беспилотников отводится 30 дней.
Известия 05:04
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Происшествия

В Татарстане уволилась педагог, обвинённая в заклеивании детям ртов

RT на русском 06:35
Наука

На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью

Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Кино

Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»

Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 20 октября в 13:20
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Кино

Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»

Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 04:43
Политика

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом

Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
News.ru вчера в 17:57
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Киберспорт

Forbes назвал самых влиятельных представителей киберспорта в России

Телеканал RTVI 07:59
Экономика

Дума Екатеринбурга не приняла новую ставку налога на имущество

Чиновники из администрации Екатеринбурга на сегодняшнем заседании представили депутатам гордумы проект по установлению в муниципалитете дифференцированной ставки по налогу на имущество физических лиц.
JustMedia 06:36
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции

США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Экономика

Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют

Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
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