Credit Suisse прогнозирует укрепление рубля до 65-70 рублей за доллар США
"Первый фактор спровоцировал отток капитала, а второй - создал благоприятные условия для такого оттока", - подчеркнули в банке. Также негативное внимание на российскую валюту оказало приостановление смягчения денежно-кредитной политики с сентября 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб
В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами.
РБК02:00
Подробнее о событии