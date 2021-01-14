"Первый фактор спровоцировал отток капитала, а второй - создал благоприятные условия для такого оттока", - подчеркнули в банке. Также негативное внимание на российскую валюту оказало приостановление смягчения денежно-кредитной политики с сентября 2020 года.

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С чего всё началось Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами. РБК 02:00