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Ведомости

Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии

Доходы россиян за 2020 г. в среднем снизились на 24%, говорится в исследовании потребительских рынков развивающихся стран «Emerging Consumer Survey 2021» банка Credit Suisse.В источнике
Pravda.Ru
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Credit Suisse рассказал о падении доходов россиян на 24% из-за пандемии

Доходы россиян за время пандемии снизились в среднем на 24%, говорится в исследовании Credit Suisse, с результатами которого ознакомился Forbes. Аналитики проводили опрос не только в России, но и в Китае, Таиланде, Индии, Турции и других странах, а затем сравнивали полученные результаты.
Forbes04:22

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«Денег нет, но вы держитесь»: на сколько пандемия «обанкротила» граждан России

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Credit Suisse представил данные о падении доходов россиян за время пандемии

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Россияне заметили падение своих доходов на четверть

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Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24%

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РФПИ договорился о производстве в КНР более 100 млн доз вакцины «Спутник V»

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Lenta.ru10:48

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РИА Новости03:33