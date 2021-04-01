Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии
Доходы россиян за 2020 г. в среднем снизились на 24%, говорится в исследовании потребительских рынков развивающихся стран «Emerging Consumer Survey 2021» банка Credit Suisse.В источнике
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Credit Suisse рассказал о падении доходов россиян на 24% из-за пандемии
Доходы россиян за время пандемии снизились в среднем на 24%, говорится в исследовании Credit Suisse, с результатами которого ознакомился Forbes. Аналитики проводили опрос не только в России, но и в Китае, Таиланде, Индии, Турции и других странах, а затем сравнивали полученные результаты.
Forbes04:22