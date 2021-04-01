Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии
В Таиланде эксперты банка зафиксировали самое высокое падение доходов населения в период пандемии: оно составило более 45%, в то время как менее всего доходы населения упали в Китае — на 10%.В источнике
С чего всё началось
Credit Suisse рассказал о падении доходов россиян на 24% из-за пандемии
Доходы россиян за время пандемии снизились в среднем на 24%, говорится в исследовании Credit Suisse, с результатами которого ознакомился Forbes. Аналитики проводили опрос не только в России, но и в Китае, Таиланде, Индии, Турции и других странах, а затем сравнивали полученные результаты.
Forbesвчера в 04:22