В Таиланде эксперты банка зафиксировали самое высокое падение доходов населения в период пандемии: оно составило более 45%, в то время как менее всего доходы населения упали в Китае — на 10%.

С чего всё началось Credit Suisse рассказал о падении доходов россиян на 24% из-за пандемии Доходы россиян за время пандемии снизились в среднем на 24%, говорится в исследовании Credit Suisse, с результатами которого ознакомился Forbes. Аналитики проводили опрос не только в России, но и в Китае, Таиланде, Индии, Турции и других странах, а затем сравнивали полученные результаты. Forbes вчера в 04:22