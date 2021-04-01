Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости

Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии

В Таиланде эксперты банка зафиксировали самое высокое падение доходов населения в период пандемии: оно составило более 45%, в то время как менее всего доходы населения упали в Китае — на 10%.В источнике
Pravda.Ru
News.ru
Рамблер
9111.ru
Народные новости
Москва FM
Капитал страны
ФАН
Lenta.ru
Царьград
Экономика сегодня
С чего всё началось

Credit Suisse рассказал о падении доходов россиян на 24% из-за пандемии

Доходы россиян за время пандемии снизились в среднем на 24%, говорится в исследовании Credit Suisse, с результатами которого ознакомился Forbes. Аналитики проводили опрос не только в России, но и в Китае, Таиланде, Индии, Турции и других странах, а затем сравнивали полученные результаты.
Forbesвчера в 04:22

Подробнее о событии

Credit Suisse представил данные о падении доходов россиян за время пандемии

ФАНвчера в 10:53

За время пандемии COVID-19 доходы россиян упали на 24%

Финансовая газетавчера в 06:31

Россияне заметили падение своих доходов на четверть

Lenta.ruвчера в 09:37

Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24%

Рамблервчера в 08:35

Credit Suisse сообщил о падении доходов россиян на 24% за время пандемии

Ведомостивчера в 06:34

Европейские финансисты сообщили о падении доходов россиян на четверть

News.ruвчера в 10:07

Credit Suisse рассказал о падении доходов россиян на 24% из-за пандемии

Forbesвчера в 04:22
Интересное

Загрузка отелей Москвы выросла до 50,6% в связи с улучшением эпидемиологической обстановки

Загрузка отелей Москвы увеличилась до 50,6% в течение января - февраля 2021 года (в сравнении с 44,6% в декабре 2020 года) благодаря стабилизации ситуации с COVID-19 и началом массовой вакцинации.
ТАСС17:06

Малышева обрадовалась отмене масочного режима и навлекла на себя проверку

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием провести проверку заявления врача и телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что повсеместное ношение масок не снижает риск инфицирования COVID-19.
Lenta.ruвчера в 15:15