Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%
Credit Suisse ожидает роста российской экономики в 2021 году на 2,7% после падения в 2020 году, говорится в исследовании инвестбанка 2021 Investment Outlook.В источнике
С чего всё началось
Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб
В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами.
РБК02:00
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