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Интерфакс
Интерфакс

Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Credit Suisse ожидает роста российской экономики в 2021 году на 2,7% после падения в 2020 году, говорится в исследовании инвестбанка 2021 Investment Outlook.В источнике
С чего всё началось
РБК

Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб

В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами.
РБК02:00
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Коммерсантъ

Credit Suisseе не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Коммерсантъ03:13
Финмаркет

В этом году рост экономик стран EM составит 5,8%, прогнозируют аналитики Credit Suisse

Финмаркет04:58
ТАСС

Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар США

ТАСС02:02
Интерфакс

Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Интерфакс02:18
Говорит Москва

Credit Suisse предсказал укрепление российского рубля в 2021 году

Говорит Москва02:17
ПРАЙМ

Credit Suisse дал прогноз по курсу доллара в 2021 году

ПРАЙМ02:24
РБК

Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб

РБК02:00

ФНС сообщила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными о 700 тысячах зарубежных счетов российских физлиц и юрлиц на общую сумму свыше 13 трлн рублей благодаря автоматическому обмену информацией с другими странами.
Российская газета08:30

Росздравнадзор допустил регистрацию в РФ зарубежных вакцин от коронавируса

Иностранные вакцины от коронавируса могут стать доступными для граждан России после их официальной регистрации, заявила в кулуарах Гайдаровского форума руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Ведомости09:31