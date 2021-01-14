Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Credit Suisse ожидает роста российской экономики в 2021 году на 2,7% после падения в 2020 году, говорится в исследовании инвестбанка 2021 Investment Outlook.В источнике
С чего всё началось
РБК

Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб

В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами.
РБК02:00
Подробнее о событии
Интерфакс

Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Интерфакс02:18
Финмаркет

В этом году рост экономик стран EM составит 5,8%, прогнозируют аналитики Credit Suisse

Финмаркет04:58
ПРАЙМ

Credit Suisse дал прогноз по курсу доллара в 2021 году

ПРАЙМ02:24
Коммерсантъ

Credit Suisseе не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Коммерсантъ03:13
Говорит Москва

Credit Suisse предсказал укрепление российского рубля в 2021 году

Говорит Москва02:17
ТАСС

Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар США

ТАСС02:02
РБК

Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб

РБК02:00

Суд оправдал участников челябинского шествия «Он нам не царь» по делу о хулиганстве

Прокуратура просила суд признать их виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам) и назначить каждому наказание в виде трех с половиной лет реального лишения свободы.
Суд оправдал участников челябинского шествия «Он нам не царь» по делу о хулиганстве
Коммерсантъ05:45

Суд приговорил убийцу волгоградского полицейского к пожизненному лишению свободы

Волгоградский областной суд в лице судьи Дмитрия Туленкова признал Андрея Петренко виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 162 и статьей 317 УК РФ, и приговорил его к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.
Остров Свободы (Os34.ru)07:20

Россия может первой после КНР зарегистрировать китайскую вакцину от COVID-19

Гид по вакцинам: какие препараты от COVID-19 первыми вышли на финишную прямую, их особенности и шансы Вакцина разработана китайской компанией CanSino Biologics, Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук Китая.
Forbes12:35

Член конгресса США объявила о намерении инициировать импичмент Байдена

Новый член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин намерена в первый день президентства Джо Байдена внести на рассмотрение законодательного органа проект резолюции о его импичменте.
Известия03:21