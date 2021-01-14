Швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году, сообщает Говорит Москва . По мнению специалистов банка, российская валюта вернётся к значениям 65-70 рублей за доллар. В Credit Suisse отметили, что слабость рубля была вызвана временными факторами.

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С чего всё началось Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами. РБК вчера в 02:00