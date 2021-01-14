Credit Suisse спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году, сообщает Говорит Москва . По мнению специалистов банка, российская валюта вернётся к значениям 65-70 рублей за доллар. В Credit Suisse отметили, что слабость рубля была вызвана временными факторами.В источнике
С чего всё началось
Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб
В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами.
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