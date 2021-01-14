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ИжевскИнфо.РУ
ИжевскИнфо.РУ

Credit Suisse спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал укрепление курса рубля в 2021 году, сообщает Говорит Москва . По мнению специалистов банка, российская валюта вернётся к значениям 65-70 рублей за доллар. В Credit Suisse отметили, что слабость рубля была вызвана временными факторами.В источнике
С чего всё началось
РБК

Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб

В 2021 году рубль может укрепиться до своих фундаментально обоснованных уровней и торговаться в районе 65–70 руб. за доллар, говорится в прогнозе аналитиков Credit Suisse, поступившем в РБК. В Credit Suisse считают, что ослабление рубля осенью было вызвано временными факторами.
РБКвчера в 02:00
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Profinance.ru

Credit Suisse допускает рост рубля до 65 за доллар в этом году

Profinance.ruвчера в 03:44
Коммерсантъ

Credit Suisseе не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ

Коммерсантъвчера в 03:13
ПРАЙМ

Credit Suisse дал прогноз по курсу доллара в 2021 году

ПРАЙМвчера в 02:24
Говорит Москва

Credit Suisse предсказал укрепление российского рубля в 2021 году

Говорит Москвавчера в 02:17
Финмаркет

Credit Suisse: в этом году рубль вернется на обоснованный уровень 65-70 руб./$1

Финмаркетвчера в 03:08
ТАСС

Credit Suisse в 2021 году ожидает укрепления рубля до 65-70 руб. за доллар США

ТАССвчера в 02:02
РБК

Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб

РБКвчера в 02:00

Впервые за последние 70 лет в США казнили женщину, осужденную за убийство

В ночь на 13 января в тюрьме Терре-Хот, расположенной в штате Индиана, первый раз за последние 70 лет была казнена женщина, которой стала 52-летняя Лиза Монтгомери, осужденная 16 лет назад за жесткое убийство беременной.
Впервые за последние 70 лет в США казнили женщину, осужденную за убийство
Evo-rus.comвчера в 00:58